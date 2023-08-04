翔勝視野：Kent河景Dream House 最強校網「加持」

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話說BNO政策出台前，英國旅行團絕非熱門選擇，機票酒店的查詢量亦不算高，但今年旅行社的英國團幾乎團團爆滿，不少旅客先跟團暢遊英倫三島，隨後stay behind探親兼參觀當地學校，為子女未來升學實地視察。

朋友為這批客人處理stay behind事宜，發覺最受香港家長歡迎的校區有Kingston-Upon-Thames、Surrey、Barnet、Kent等，相信心水清的讀者都會發覺，這幾個地區在我筆下的曝光率都非常高！

原因很簡單，我選擇樓盤有幾個大原則，校網好是其中一個重要因素。以上四個地區名校林立，教育資源豐富，入好學校無難度，不過如果加入樓價和回報作為考慮因素，我會建議大家考慮Kent。首先看看Zoopla的統計數字，在過去十二個月，Kingston upon Thames的平均樓價86萬英鎊、Surrey 67萬英鎊、Barnet 72萬英鎊，而Kent是42萬英鎊。

數據會說話，不用我多解釋，相信大家都知道Kent正在儲備能量，潛力即將大爆發。

獨佔全英兩成文法學校

為甚麼我會對Kent信心十足﹖

事緣我2012年已經開始銷售Kent的物業，當時沒有太多香港人對這個距離倫敦約三十至五十分鐘的城鎮有興趣，除了趁低吸納的投資者，以及來自各地的家長們！

事實上，Kent一直以優質校網聞名，加上居住環境舒適，素有「英國後花園」之稱，未有大量香港移民家庭之前，已經深受英國當地人歡迎。因Kent區內坐擁三十三間Grammar Schools，佔全國兩成，在英國，Grammar Schools類似香港的Band 1中學，比起State School更有競爭力，而普天下父母都追求優質教育，當地人和移民家庭都湧向好的學校區居住，令Kent的Grammar Schools競爭激烈，同時帶動優質樓盤分外搶手。

三十分鐘直達倫敦

相較十一年前，今時今日Kent的樓價已經大躍升，但相比Kingston-Upon-Thames、Surrey、Barnet等地，物業性價比仍高。Kent西北面與倫敦接壤，西面則與港人喜愛的Surrey為鄰，前往倫敦非常方便，由北部的Gravesend出發，乘搭火車三十分鐘直達倫敦Zone 1 St Pancras車站。Gravesend是近年人氣急升的住宅區，有香港人形容為昔日黃埔，因靠近泰晤士河岸的Ebbsfleet、Northfleet一帶正展開Ebbsfleet Garden City大型市建計劃，未來將改造成新型商住社區，提供一萬五千個住宅單位、綠化空間及商業項目，預計工程於2035年全部完成。

「上車盤」二十五萬英鎊起

現時Gravesend至Northfleet之間，有不少住宅及商業項目正陸續落成，首批樓盤的好處是搶佔到景觀最佳的位置，而且開售價不會定得太高。以泰晤士河畔的新盤為例，一至兩房分層單位連車位由二十五萬英鎊起，三至四房洋房別墅連雙車位亦不過四十七萬英鎊起，而且樓盤附近就有Mayfield Grammar School、Gravesend Grammar School，以及多間被評為優良的中小學。這個價錢能夠買到靚景Dream House，還加送名校網及優質配套，如此優惠時機，一旦錯過，將來價格就不一樣了！