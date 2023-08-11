翔勝視野：不再失落的日本經濟

上星期，FMI Japan團隊迎來一個令人開心又感動的時刻，位於大阪千代崎的The Peak Chiyozaki全部單位經已售罄！

這個由我們一手一腳開發的項目，在疫情高峰期啟動，興建和銷售過程中所遇到的挑戰不計其數，幸好都一一克服，最終得到滿意的成果，證明我們三年來的努力和堅持都是值得的！

Presented by：WAW Creation

如果大家有看過我寫的《買日本樓100問》，都會知道我進軍日本地產之路並非一帆風順，期間交了很多學費，還遇上世紀疫症，曾經有不少人對我投資日本地產的決定抱懷疑態度，但我對自己的眼光很有信心，深信日本一定會強勢回歸！去年日本開關後，經濟迅速復甦，日本股市屢創新高、樓價亦由低位逐步上升，吸引世界各地投資者的目光。

以往我們開日本物業展銷會，總有客人質疑日本能否走出失落的三十年，但近半年來大家親身到日本走過幾趟，很多人都發覺日本經濟變得不一樣了！不少國家在疫情後經濟復甦表現不似預期，但日圓持續貶值，對觀光、消費、出口和製造業都大有幫助，日本今年第一季GDP增長為2.7％，股市、樓價、消費物價指數均上升，吸引大量外國投資者湧向當地市場。

大阪物業有價有市

我們今年四月至六月的日本樓查詢量大增，其中新加坡客佔了七成，其次是香港，第二季的銷售額是去年全年的兩倍。這兩個樓價數一數二的亞洲地區，一向對日本產物情有獨鍾，當日圓兌新加坡元及港元匯率下跌8％，日本物業的吸引力更加無可抗拒，而且買家不再是一個一個單位、一間一間舖買，而是一次過掃幾個樓層的單位，或買入全幢物業。

毫無疑問，其中大阪一定是最受歡迎的投資地段，先有2025年世博會，加上耗資數十億美元興建的賭場度假村計劃於2029年開業，預計每年將吸引二千萬遊客，到2030年更提升至每年接待六千萬外國遊客。

買全幢物業成熱潮

事實上，開關後大阪的旅客人數迅速反彈，旅遊住宿需求大增，現時大阪酒店的平均回報為4至4.5%，東京為3.5至4%，紐約、香港和倫敦為4至5%。外國人可以自由出入，亦帶動住宅物業的出租率。今年上半年海外買家對大阪出租單位的查詢量比去年同期增加3.5倍，令外國投資者在大阪買樓收租的意欲大增。根據日本仲量聯行的報告顯示，今年第一季度，外國投資者向日本房地產投入2,687億日圓（約19億美元），是去年同期的兩倍有多；其中大阪投資佔總投資額的18%，高於去年同期的13%。

近幾個月來，我經常穿梭日本、新加坡和香港三地，忙於帶客人到大阪實地視察，尤其不少新加坡客最近在我介紹下，才發現大阪的投資潛力，不惜花數億日圓購買全幢物業或酒店，希望通過出租獲得被動收入。

這些有遠見的投資者都有長線計劃，預計未來三、五年後日圓升值，到時再出售這些物業時，投資回報將會更高。