moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：不再失落的日本經濟

【Presented by：WAW Creation

上星期，FMI Japan團隊迎來一個令人開心又感動的時刻，位於大阪千代崎的The Peak Chiyozaki全部單位經已售罄！

這個由我們一手一腳開發的項目，在疫情高峰期啟動，興建和銷售過程中所遇到的挑戰不計其數，幸好都一一克服，最終得到滿意的成果，證明我們三年來的努力和堅持都是值得的！

Presented by：WAW Creation

如果大家有看過我寫的《買日本樓100問》，都會知道我進軍日本地產之路並非一帆風順，期間交了很多學費，還遇上世紀疫症，曾經有不少人對我投資日本地產的決定抱懷疑態度，但我對自己的眼光很有信心，深信日本一定會強勢回歸！去年日本開關後，經濟迅速復甦，日本股市屢創新高、樓價亦由低位逐步上升，吸引世界各地投資者的目光。

以往我們開日本物業展銷會，總有客人質疑日本能否走出失落的三十年，但近半年來大家親身到日本走過幾趟，很多人都發覺日本經濟變得不一樣了！不少國家在疫情後經濟復甦表現不似預期，但日圓持續貶值，對觀光、消費、出口和製造業都大有幫助，日本今年第一季GDP增長為2.7％，股市、樓價、消費物價指數均上升，吸引大量外國投資者湧向當地市場。

 

大阪物業有價有市

我們今年四月至六月的日本樓查詢量大增，其中新加坡客佔了七成，其次是香港，第二季的銷售額是去年全年的兩倍。這兩個樓價數一數二的亞洲地區，一向對日本產物情有獨鍾，當日圓兌新加坡元及港元匯率下跌8％，日本物業的吸引力更加無可抗拒，而且買家不再是一個一個單位、一間一間舖買，而是一次過掃幾個樓層的單位，或買入全幢物業。

毫無疑問，其中大阪一定是最受歡迎的投資地段，先有2025年世博會，加上耗資數十億美元興建的賭場度假村計劃於2029年開業，預計每年將吸引二千萬遊客，到2030年更提升至每年接待六千萬外國遊客。

 

買全幢物業成熱潮

事實上，開關後大阪的旅客人數迅速反彈，旅遊住宿需求大增，現時大阪酒店的平均回報為4至4.5%，東京為3.5至4%，紐約、香港和倫敦為4至5%。外國人可以自由出入，亦帶動住宅物業的出租率。今年上半年海外買家對大阪出租單位的查詢量比去年同期增加3.5倍，令外國投資者在大阪買樓收租的意欲大增。根據日本仲量聯行的報告顯示，今年第一季度，外國投資者向日本房地產投入2,687億日圓（約19億美元），是去年同期的兩倍有多；其中大阪投資佔總投資額的18%，高於去年同期的13%。

近幾個月來，我經常穿梭日本、新加坡和香港三地，忙於帶客人到大阪實地視察，尤其不少新加坡客最近在我介紹下，才發現大阪的投資潛力，不惜花數億日圓購買全幢物業或酒店，希望通過出租獲得被動收入。

這些有遠見的投資者都有長線計劃，預計未來三、五年後日圓升值，到時再出售這些物業時，投資回報將會更高。