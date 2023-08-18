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樓盤點睛：澳洲悉尼

【Presented by：WAW Creation】澳洲悉尼：Sanctuary 「入門級」水景豪邸 毗鄰Rhodes半島

項目由日本發展商Sekisui House精心打造，坐落Paramatta River沿岸最後一塊可供開發的水岸社區。三面環水，與Rhodes半島隔橋相望，22分鐘直達市中心。項目第一期已經落成，現推出最新一期，入場價由68萬澳元起，所有單位送車位。

Presented by：WAW Creation

 

一河之隔 低水25%

Sanctuary位於與Rhodes半島隔橋相望的內西區河畔社區Wentworth Point，綠地環繞、生活便利，沿岸住宅享有開揚河景，被譽為悉尼「第二情人港」。根據澳洲房地產網站realestate資料顯示，Wentworth Point樓價中位數是71.9萬澳元（約373萬港元），而鄰近的Rhodes樓價中位數達到90萬澳元（約468萬港元）。該區的入市成本與僅一河之隔的Rhodes相比， 低水將近25%，樓價仍處相宜水平。

隨新南威爾士州政府未來幾年在Wentworth Point與Rhodes 之間基建上的投資，Wentworth Point的未來升值空間不容小覷。目前整個半島的重建計劃已經有所小成，未來不僅會為更多的居民和租客提供住所，也會為當地居民提供大型公園、購物商場、濱水步行道、遊艇俱樂部、連接Rhodes半島的步行橋等基礎設施配套。根據城市規劃，輕鐵新支線將延伸至此，屆時可望突破長期窄幅上落格局，令樓市彈升。此外，在Wentworth Point的海濱區域，一個大型碼頭正在修建，並將設有超級水上遊艇帆船俱樂部，能同時停靠300艘遊艇，成就高檔住宅區的標誌。

 

鄰近商業區 22分鐘到市中心

Sanctuary位於悉尼CBD、Parramatta、 Chatswood三大商業區的交界處，距離悉尼市中心22分鐘左右、15分鐘至Parramatta、12分鐘至Burwood；步行可至Olympic Park；臨近世界頂級運動場館和大型公園綠地，綠化面積高達66%。項目距離巴士站僅100米，Parramatta、Rhodes、Burwood及Chatswood等熱門區域一線直達。30分鐘可至The University of Sydney及University of Technology Sydney兩所世界知名學府。

項目分6期推出，合共2,161個單位。項目設有一線水景健身室、泳池、分散在社區各處的多個開放式休閒空間、戶外鍛煉區域、寵物樂園、Café，濱水休息區等多個功能性配套設施。結合底層超過2,000平方米零售廣場於一體，形成獨立生活商圈。此外，社區內配備大型商場、商業中心、學校、圖書館、步行街等配套，形成了集購物、餐廳及休閒於一體的多功能現代化生活圈。

 

Sanctuary

地址：14-16 Hill Road, Wentworth Point, NSW 2127

發展商：Sekisui House

單位數目：2,161個（共6期）

面積：635至2,863平方呎

間隔：1房至4房

落成日期：2023年第3至4季（第一期已落成）

 

悉尼Sanctuary展銷會

日期：8月19及20日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

講座：8月19日（下午2時及4時30分）

8月20日（下午2時30分）

地點：銅鑼灣柏寧酒店26F藝軒（Canvas 5）

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088