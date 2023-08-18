翔勝視野：倫敦Zone1至Zone5最強收租盤

現時英國有三分之一人每月至少將一半收入用於交租，租客花費在住屋的支出比例，幾乎是業主的四倍。記得移英潮剛開始之際，不少網紅KOL都勸籲香港人勿心急買樓，應該到埗後看定形勢才入市，當時有些舉棋不定的客人，就此與筍盤擦身而過。較幸運的後來以略高價錢趕上車，還有些一直等待英國大跌市的人，到現時還在捱貴租。

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上月全英平均租金達歷史新高

英國租務代理HomeLet最近發表數據，顯示七月份全英國所有地區的租金均有上升，平均月租達到歷史新高的1,243鎊；至於樓價最貴的倫敦，目前平均月租已升至2,109鎊，較上月升1.5%，按年升12.9%。

英國租金飆升的原因相信大家都知道，通脹、息口上升，加上英國政府收緊出租監管，不少人轉買為租，令供應更加緊張，推高全英國平均租金，甚至出現二十個租客爭一個租盤的情況。

根據我們的經驗，以往幫客人出租英國物業，通常收樓後數天內找到租客，今年情況特別誇張，業主還未收樓，已有租客排定隊等租，甚至主動提高租金突圍！

高租金成常態 推高回報

高租金成為新常態，而且沒有任何跡象顯示升勢會減弱，這對租客來說是噩夢，但對於有樓在手的投資者來說，回報將變得更高。

不少客人問我現時買英國樓收租應選擇哪些地區？其實離不開Location法則，第一是倫敦，第二是鐵路沿線，第三是活化區。有人一聽倫敦已被嚇窒，樓價高再加上按揭利率不斷攀升，何來有利可圖﹖

我敢說，今時今日要在倫敦擸靚貨其實不難，近年與FMI合作無間的London Square，主攻倫敦新發展區域，自2010年成立以來，落實興建的項目總值十八億英鎊，未來計劃投放二十五億英鎊發展倫敦及周邊地區土地，全力推動新社區發展。去年London Square看準時機進軍香港開設展銷廳及國際總部辦公室，落實拓展業務版圖，以香港為東亞市場基地，大大加強香港買家的信心。

物業選址有遠見

London Square旗下物業由倫敦Zone 1到Zone 5都有，我特別欣賞他們在選區方面的遠見，多個樓盤位於炙手可熱的活化區。最令我難忘是Surrey的Tadworth Gardens，我們代理銷售的洋房別墅賣到一間不留，業主現時所收的租金更比預期高出10%至15%！另外，我相當睇好的Nine Elms坐落於Wandsworth，該區受惠於城市活化計劃，現已變成倫敦Zone 1的高尚河畔住宅區，而全新豪宅的實呎價只需1,400英鎊，比同區平30%，以性價比計，這個價錢實在震撼！

如果想降低投資成本，Zone 5一樣有好選擇，倫敦未來商業科技重地Croydon，新盤實呎價只需600英鎊，靠近鐵路站及大型商場，坐擁兩站四線，前往倫敦市中心只需十四分鐘車程，但樓價比Zone 1平70%，租金回報約5%，預計未來五年樓價升幅達24%。London Square旗下的物業總是便宜夾抵食，非常值得投資，每次開賣都非常搶手，是否擸得到靚貨，就要看投資者的眼光和智慧。