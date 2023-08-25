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翔勝視野：爆買族回歸 掀日本物業爭奪戰

【Presented by：WAW Creation

日本經濟反彈力度強勁，上月日本國家旅遊局公布，六月訪日外國人超過二百萬，首半年累計遊客人數是疫情爆發四年半以來最高，突破一千萬大關。請注要，二百萬是六月份數據，一到七、八月，盛況不用多說，只要計一計身邊的親友、同事，有多少人去了日本振興消費，已經知道群情有幾洶湧。

Presented by：WAW Creation

 

內地開放赴日旅行團

早前中國政府還送大禮，正式開放前往日本的旅行團，據報內地旅遊網站查詢外遊的次數瞬間爆升二十多倍，消息甚至刺激日本百貨、航空、鐵路等企業股價上升。

中國人的爆買力，我們在疫情前都見識過，我亦非常期待內地旅客殺入大阪，聞說十一國慶假期，內地客早已引頸以待，日本商界亦期望中國旅客的爆買潮重現。2019年，中國旅客在日本的消費額是各國之中最高，該年訪日外國人的總消費金額高達4.8萬億日圓，單是中國就佔了36%，相當於1.7萬億日圓。疫情前，他們是最積極的一群，疫情後，我相信他們被封閉已久的購買欲肯定比香港或新加坡客更強勁！

 

關西機場大革新

我最近頻頻飛大阪公幹，發覺當地已經準備就緒迎接未來幾年大規模的旅客潮。這是我一直喜歡大阪的原因，當地市政府和商企都很積極進取，完全是我欣賞的做事方式。

當地為迎接2025年世博會，關西國際機場在疫症期間已展開三十年來最大規模的改造工程。計劃分四期進行，第一期國內線去年十月經已完成；第二期是國際線航廈，現時很多非禁區的店舖已經關閉，不同區域陸續封上圍板進行翻新，將於今年冬天與號稱全日本國際機場中最大的綜合免稅店同步開業；至於第三、四期，預計於兩至三年內擴建完成，在時間上與2025年世博會及2029年底前啟用的大阪賭場配合得天衣無縫。

吸金前做足準備功夫，要遊客花費也覺得物有所值，這是日本人的厲害之處！

 

料內地客伺機出手

對地產行業來說，中國遊客重臨日本又有甚麼機遇﹖

內地人不但喜歡到日本食、買、玩，亦非常喜歡投資關西地區，我們近年成功銷售的日本全幢物業，買家除了香港和新加坡的財團和基金公司外，還有不少是內地投資者。他們看中日本樓市的潛力，以及「四低一高」的投資時機，當他們要為資金尋找出路，日本全幢物業便成為最佳項目。不過日本人向來保守，一般業主不會將物業直接公開向外國人銷售，而FMI Japan正好成為中間人，我們開拓日本市場多年，在行內建立了一定知名度和誠信，不少沒有流出市面的筍盤，其實是經由我們做銷售代理。

最近兩、三個月，我們公司手上持有的全幢物業，大部分被新加坡投資者掃光，餘下約三成由香港客承接，現時中日兩地全面恢復交流，相信內地投資者會變得更活躍，香港和新加坡的投資客將會遇上更多強大的競爭對手，看來下半年會另有一番龍爭虎鬥！