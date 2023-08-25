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樓盤點睛：日本東京、澳洲墨爾本

【Presented by：WAW Creation

日本東京：淺草小全幢  全新項目適合投資出租

項目位於台東區，毗鄰淺草和上野等多個熱門旅遊景點，只需大約7分鐘路程可抵達三之輪站。項目附近更有多間餐廳、便利店及停車場。徒步約10分鐘可達業務超市及Aeon My Basket超市，徒步約15分鐘可達淺草的人氣商店街及大型購物商場，搭火車乘約4分鐘可達上野的商業和娛樂區，購物及娛樂應有盡有。

項目屬全新一手物業，全棟樓高10層共有19戶，提供1房至2房多種戶型選擇，預計2024年年底落成，買家並可選3年租約計劃。櫻之環球置業有限公司行政總裁張明珠透露，項目屬是小全幢，適合經營Airbnb或「投資經營管理簽證」的買家。單位售價3,680萬日元起，可作個別單位或全幢購買。而這類物業一般每年升幅可達3-4%左右。

Presented by：WAW Creation

 

日本東京淺草小全幢

地址︰東京都台東區竜泉3丁目17-1

構造︰RC造 10階建

單位數目：19戶

面積︰25.0至41.17平方米

售價︰3,680萬日元起

落成日期︰預計2024年底

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至六

時間：早上11時至6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

代理：Sakura Japan Property Limited

查詢：6810 2200

 

澳洲墨爾本：Park Quarter  五星級Marriott酒店上蓋矜罕宅邸

提起墨爾本的豪宅區，大家第一時間會想起Toorak、Kew及Middle Park這些傳統老牌地區，但在當地人眼中，St Kilda Road才是最顯赫的住宅區。這個距離市中心10分鐘的內城南區並無獨立屋供應，但卻誕生無數身價破千萬的豪宅級公寓，被譽為最接近市中心的「城市綠洲」。現正推出的低密度豪邸Park Quarter以破天荒貼地價開售，發展商推限時優惠，入場價低至249萬港元起，買家並可享2年租金保障計劃。

Park Quarter位處通往市中心的林蔭大道St Kilda Road，被最美公園Albert Park 及Fawkner Park包圍，可飽覽Albert Park一線湖景、遠眺Port Philip海灣。項目坐擁Wesley College、Mac.Robertson Girls' High及Melbourne Grammar等多間頂尖名校資源，前往墨爾本大學及皇家理工大學亦只需10分鐘車程。國家級植物園、藝術中心、頂級私校和公校、多國領事館及世界百強企業總部均坐落在此。環抱城區內最佳水景綠洲。

貴為全澳首屈一指的珍稀開發地段，St Kilda Road 承載著澳洲第一代貴族的歷史與興盛。這裡集合了國家級甚至世界級的自然景觀、人文設施及商務中心。背靠 St Kilda Road 的百年榮耀，項目更將引入澳洲首個萬豪酒店行政公寓，提供25項五星級配套服務包括私人宴會廳 、泳池、健身室、汽車護理、寵物美容、高爾夫球教練等，為住戶帶來極致居住體驗。

 

墨爾本Park Quarter展銷會

日期：8月26及27日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

免費投資講座：下午2時30分

地點：銅鑼灣柏寧酒店26F藝軒（Canvas 5）

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088