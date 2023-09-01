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翔勝視野：英國Watford上車盤 即買即住即收租

【Presented by：WAW Creation】香港人抑壓了三、四年的旅遊欲望，今年夏天終於大爆發，國泰七月份載客超過一百七十四萬人次，按年急增近七倍！

Presented by：WAW Creation

 

日本各區固然逼爆，思「鄉」情切的香港人，但其實去英國探親兼探路的人亦不少。有趣的是，旅遊業跟我們地產代理亦有着微妙關係，愈受歡迎的旅遊地區，當地物業的詢問度亦愈高，所以日本樓和英國樓在香港始終不敗。

暑假結束前，多了一批關注英國物業的家庭客，原因是不少家庭趁七、八月到當地探親及參觀學校，為未來移居或子女升學作準備。論人氣，倫敦及附近地區的詢問度稍勝一籌，其中包括近年大受移居港人歡迎的Watford。在倫敦西北面Hertfordshire郡內的Watford，距離倫敦市中心約十五分鐘車程，區內有十六間學校獲OFSTED評為「Outstanding」，前往倫敦大學、倫敦政治經濟學院、倫敦帝國學院等著名學府亦只需半小時左右。

 

地產商爭相插旗

英國地產網站Zoopla曾選出十大最適合倫敦上班族居住的地區，Watford位列榜首。要知道，英國每年有大大小小的宜居排行榜，Watford的上榜密度極高，2020年被評為英國最宜居地方；今年首次躋身UK Vitality Index十大地區之一，指數根據地區居住環境和通勤便利度為評審準則，Watford被指為城市發展前景十分理想。

心水清的讀者會知道，我曾多次介紹Watford的物業，因該區近兩三年間優質新盤陸續落成，樓市非常活躍，而且最重要是性價比高，一至兩房單位四、五十萬英鎊有交易，市場有不少平靚正筍貨。在英國，足球隊的戰績常與城市發展掛鈎，Watford可算是例外，球隊表現浮浮沉沉，但地區發展連升幾級，十年平均樓價增長在英國三甲之內，投資潛力龐大。

Watford升班的轉捩點始於2016年，當地自治市議會投入十五億英鎊進行活化計劃，擴充地鐵沿線，將Watford Junction Station升級為北部交通樞紐，並改善公共設施，建立大型商業園區，重新為社區注入動力，吸引英國多個著名地產商，包括Berkeley Group、London Square、Regal London等爭相插旗，在區內黃金地段發展住宅項目。

 

優質新盤低價搶客

我們曾代理Watford多個樓盤，大部分都是抵食上車盤，鄰近市中心的London Square Watford屬低密度住宅，本來提供開放式、一房至兩房單位，不過入場價最平的開放式單位火速售罄，現只餘下少量一房至兩房單位，售價由三十萬鎊起。位於Watford Junction旁邊的地標式屋苑The Eight Gardens，步行四分鐘即到火車站，第一期首張價單只需約廿九萬鎊，現時單位已升值，但屋苑交通方便，物業質素高，計落依然抵買。位於Watford市中心心臟地帶的The Clarendon則走現代豪宅路線，物業坐落主要商業區Clarendon Road，樓高二十五層，設有空中花園，可俯瞰市中心景色，單位售價由三十多萬起，第一期全球開售僅三星期已賣出接近四成單位。

今年英國樓價稍為放緩，Watford的新盤價保持平穩，但出租情況一如英國其他地區，全新租盤非常緊張，業主買入現樓單位不但可即買即住，也可選擇即收租，回報約四至五厘，是上車客及入門投資者之選。過了這陣樓價「平台期」，只怕沒有機會執平貨了！