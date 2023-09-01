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樓盤點睛：英國曼徹斯特

【Presented by：WAW Creation

Brunswick Mill 毗鄰阿什頓運河 富歷史意義全新住宅

Arrowsmith Group 打造的Brunswick Mill位於曼徹斯特新伊斯靈頓充滿活力的新興地區，位處毗鄰阿什頓運河的黃金水濱位置，是一項富有標誌性的活化項目，充滿了歷史意義。

Presented by：WAW Creation

這個獨特的全新住宅項目提供153間充滿特色的單位，包括舒適的一房到寬敞的三房單位。發展商並提供溫馨現代的設計和高標準裝潢，配合高樓底及大窗戶引進自然光的設計，供業主打造宜居之所，售價由223,000英鎊起。

新伊斯靈頓毗鄰Ancoats熱鬧的地區和著名的Northern Quarter，現已成為曼徹斯特受歡迎的地區之一。這裏有手工藝品商店、酒吧和餐館，以至Etihad Stadium的世界一流體育設施和眾多綠地，重要的便利設施都近在咫尺。

新伊斯靈頓還擁有廣闊的戶外運河景觀，相當吸引，亦是Pollen 麵包店及曼徹斯特唯一的米其林星級餐廳Mana的所在地，新伊斯靈頓融合了工業遺產、當代建築和持續發展元素，而碼頭所擁有的大量戶外空間，實在是獨一無二。

區內交通便利，步行5分鐘即可到達The Holt Town電車站，透過Metrolink網絡，輕鬆到達曼徹斯特皮卡迪利、曼徹斯特維多利亞、特拉福德中心。

至於教育資源，亦相當豐富，這裏有New Islington Free School（OFSTED 傑出小學）和Co-Op Academy等，是一個充滿活力和創造力的學習社區。

Brunswick Mill曾經是棉花城（Cottonopolis）創新的「前奏」，建築物至今仍然矗立，保存完好，提醒人們 Ancoats 在英國盛產棉花的歷史中發揮著重要作用。 正是像這樣出色的工廠讓曼徹斯特名聲大噪。

Brunswick Mill 是由 David Bellhouse 公司設計，1994年被指定為二級保護建築。

 

Brunswick Mill 展銷會

日期：9月9日至10日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地址：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓Canvas 5

代理：Pitchbook Property

查詢：66061819