翔勝視野：投資日本酒店掀熱潮

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原本我們在大阪市中央區已有一幢The Peak Shinsaibashi，地點非常方便，前往心齋橋購物街只需幾分鐘，很受遊客歡迎。今次這幢規劃中的全新物業，位置更加無敵，所以我將樓盤升級為The Peak Shinsaibashi Elite，稱得上「Elite」，在建築、設計、佈局和配套方面將會進一步提升。坦白說，其實The Peak Shinsaibashi已得到很高評價，但每次興建新物業，我都覺得要超越前作，尤其今次這塊黃金地得來不易，相比起其他歷史悠久的大財團，FMI Japan只有短短八年歷史，但我們很努力，也很幸運，近幾年在日本站穩陣腳，得到各方信任和支持，取得很多優質貨源。

國際財團大手掃貨

CDL跟我一樣來自新加坡，我早說過，新加坡人對日本市場有很大興趣，只是過去幾年日本封關，投資者僅能隔空部署，如今日本開關又適逢日圓疲弱，累積多時的購買力瞬間爆發！事實上，不止新加坡人，世界各地投資者都瞄準日本市場，根據MSCI Real Assets數據，今年以來，外資購入日本酒店的金額為近十年來最高，投資者包括高盛、私募基金KKR和黑石集團，合共斥資二十億美元收購日本酒店，交易規模大過亞太其他商用物業市場。

日本政府觀光局公布七月訪日外國旅客人數超過320萬人，已經恢復到疫情前同期的八成，不少客人去日本旅遊都大歎預訂酒店不容易，到埗後更發覺四處都是外國旅客，有些原本想買日本樓自用或長租的客人，都改變主意，激發起投資日本全幢民宿及酒店的意欲。

新加坡客伺機出手

我近大半年來不停穿梭香港、新加坡、日本三地，無間斷舉行日本物業展銷會，又親自帶隊實地視察，有時候遇上相識多年的舊客人，有時候認識能夠互相啟發的新朋友，非常好玩！今個月我分別在香港舉行日本大阪物業投資講座及展銷會，月尾又會到新加坡舉行FMI Japan首個日本物業博覽。前者主要深入講解交易流程，後者涵蓋範圍較廣，由三十多位日本著名發展商代表、銀行家、建築商、律師、日本不動產公證等，親自解答各種有關投資日本房地產的問題。畢竟，香港人買日本樓的經驗比較豐富，而一般新加坡客對日本市場還在摸索階段；不過要提醒香港投資者，近年在我大力推廣下，新加坡客對日本物業的興趣大增，而且出手又快又準，有時候香港客人遲遲未能落實成交，結果給人捷足先登，白白錯失了投資良機，所以我奉勸各位，筍盤可遇不可求，遇上了就要當機立斷！