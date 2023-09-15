翔勝視野：倫敦Bermondsey活化 增長動力

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首先，英國市政府的「破產」並非窮到見底，而是入不敷出，所以一般會縮減開支，取消非必要支出，但一般關乎民生的必要服務，例如警察、消防、醫療、教育等，都會維持正常。

英國地方政府宣布破產並非罕有事件，破產後如何翻身呢﹖

最常見的是提高市政稅（Council Tax）增加收入；另外，伯明翰市政府持有大量土地和資產，可以透過賣地或出售資產股份填補資金以解財困，所以當地居民都處之泰然，反而「破產」二字嚇窒不少香港人。事實上，英國城市的土地有價有市，各地市政府正積極進行市建工程提升土地價值和城市競爭力。

化身型格消閒地

作為首都的倫敦，區內活化項目一浪接一浪，位於東南地區的Lewisham，在2011年公布長達十五年的發展大計，最近幾年出現大量即將落成的新建項目，非常進取！

「Lewisham Core Strategy」有五大核心發展區，其中「New Bermondsey」佔地三十英畝，提供三千五百伙住宅單位，並重新規劃該區，引進新型文娛康樂設施、綠化空間、多元化體育場館等，全面提升地區競爭力。

Bermondsey對香港人來說不算熱門，卻很受倫敦年輕人歡迎，皆因這是一個有故事的地區，擁有深厚歷史文化，在四百年前是皇室郊遊狩獵之地，十九世紀轉型為工業區，曾經有過剎那光輝，1836年建成的全倫敦第一個火車總站Spa Road railway station，便在此區。近代工業末落，已荒廢的舊車站、舊建築在活化潮的推動下成功翻身，變為新舊交融的型格啤酒廠、咖啡室、餐廳、商舖、畫廊等，加上該區靠近泰晤士河岸，又有Southwark Park、Bermondsey Spa Gardens、Leathermarket Gardens等綠化地帶，每逢周末都非常熱鬧，是倫敦新一代追捧的十大宜居地之一。

Zone 2享Zone 1交通便利

在我看來，Bermondsey有甚麼宜居、宜投資的元素呢﹖

一是地理優勢，位處Zone 2地段，但方便程度與Zone 1無異，只需五分鐘車程直達London Bridge，連接National Rail、Jubilee和Northern line三綫，十分鐘到達Canary Wharf、Bond Street等重要商業區；重建計劃更進一步加強交通接駁，在Surrey Canal Road新建鐵路站，縮短前往倫敦市中心的時間。二是價錢吸引，倫敦的樓價和租金有多高大家都知道，Bermondsey目前在重建中，樓價相對偏低，對首置、用家和投資者來說，仍有大量升值空間。

位於South Bermondsey重建區範圍的Bermondsey Heights，距離South Bermondsey車站只有十分鐘步程，是當地少有的住宅大樓，樓高二十六層，每戶連私人露台，樓價由四十多萬英鎊起，這個價錢在倫敦Zone 2可謂絕無僅有。儘管今年倫敦樓價增長放緩，但在租務市場的強勁需求下，預計未來五年租金增長達雙位數，租金回報率高達5%。