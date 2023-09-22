馬來西亞大型發展商Gamuda Land實力雄厚，在澳洲、英國、新加坡及越南等多個地方均有發展地產項目。現與中原海外攜手合作，舉行馬來西亞湖畔高級別墅twentyfive7 物業展銷會。項目提供5至6房單位，實用面積介乎3,003至3,701平方呎，所有單位贈送車位及精美裝潢。展銷期間更提供中原海外獨家折扣限時置業優惠，包括限量特低首期單位、贈送印花稅、贈送多個車位以及全屋傢俬與電器，優惠高達港幣166萬元，而單位入場價由233餘萬馬幣起。

twentyfive7位於哥打哥文寧南部（Kota Kemuning South），鄰近吉隆坡市中心。項目佔地257英畝，每個單位都精心打造，設有冷氣機及太陽能設備，部分單位更有智能設備及輪椅友好設計，讓家中長輩住得舒適又安心。此外，項目還將推出綜合項目Quay District，當中涵蓋各級教育中心和學校、醫療健康中心、月子中心、舒緩及康復服務、兒科診所及物理治療中心等健康服務，為不同年齡階段的住客提供完善的社區體驗。

項目位處交通樞紐地段，連接4條高速公路，距離吉隆坡國際機場約30餘分鐘車程，前往吉隆坡市中心亦只需約40餘分鐘車程可達。該區配套成熟齊全，坐擁大型購物商場Quayside Mall、中央公園及湖泊。商場設有戲院、馬來西亞高檔連鎖超市Jaya Grocer、星巴克、屈臣氏等設施，可滿足各種娛樂、日常所需及餐飲等需要。

湖畔高級別墅 twentyfive7

發展商：Gamuda Land（Kemuning）

Sdn Bhd（A Subsidiary of Gamuda Land）

產權年期：99年

落成日期：現樓

Lucent Residence

地址：Jalan Dafodil 5/3, Gamuda Kemuning 25.7, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor

總戶數：98伙（半獨立屋）

單位間隔：5房至6房單位

實用面積：3,376至3,701平方呎

Luxura

地址：Jalan Safron 2/1, Gamuda Kemuning 25.7, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor

總戶數：2A（Phase 1）：161伙

2B（Phase 2）：156伙

單位間隔：5房單位

實用面積：3,003至3,466平方呎

twentyfive7展銷會

日期： 9 月 23 及24日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：九龍尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓

講座：下午1時30分及下午3時30分

代理：中原地產代理（海外）有限公司

查詢︰8300 0295