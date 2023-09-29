翔勝視野：為甚麼日本要修訂不動產登記法？

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事緣早前有網媒拋出「震撼彈」，指日本將於明年四月修改不動產登記法，凡購買日本物業人士必須提供擁有日本長期居住權人士的基本資料，並和買家一起登記。換言之，買日本樓先要結識日本朋友，而且該朋友還要提供個人資料方便閣下買樓，令投資門檻一下子被推高至天花板，不少有意在日本投資物業的客人以為自己被趕絕。

新例確保樓市健康

當我收到客人發給我的信息，實在感到啼笑皆非！

事實上，海外投資者對日本房地產的投資額愈來愈大，尤其大阪物業市場非常蓬勃，政府看見不少海外投資者進入市場，希望盡早作出規範。大家都知道，日本人向來不擅與外國人溝通，而按照現時法例，外國人在日本買樓幾乎沒有限制，若業主在租務、管理、稅項等方面出現問題或糾紛，日本當局未必能即時找到業主，所以政府才有意修改不動產登記法，用意並非是留難買家，只是方便找到有關物業的聯絡人。這是日本人一向的處事作風，在問題未出現前先做足準備，任何不動產法例都非常透明和規範化，令買家有法可依，因此日本市場深得投資者信任。

日本團隊擔任聯絡人

了解立法原意，自然不會覺得新例可怕，因為經我們公司購買日本物業，根本不受影響。FMI Japan在日本持有公司牌照，在東京和大阪都有團隊，亦有完整的售後及租賃管理服務，我們的日本團隊就是客戶的聯絡人，可以通過香港公司處理各種問題。

另一方面，我們很多銷售項目都由自己公司興建，核心地段的全幢物業亦交由日本團隊為客人處理買賣及租賃，修例並沒有影響我們。現時我們的租賃部共管理二百多間房間，隨後會擴展到四百間以上，為了方便客戶找到我們，最近更將辦公室遷到心齋橋本町附近。

在我看來，日本修改不動產登記法，對大部分投資者來說其實是好事，至少一些沒有當地團隊支援的小型中介或KOL，再也不能遙控出租，或以民宿作手段賣二手樓，變相將一批只想賺快錢，根本無心經營的人踢出市場。

不排除將來會出辣招

不過，今次事件亦值得投資者留意，日本政府擬修訂登記法，表示愈來愈關注外國人買日本物業的趨勢，說不定日本政府某天會認為要保障本地居民，推出針對海外買家的辣招，所以我經常提醒投資者，日本的大門未必長開，現在是最佳的投資時間，錯過未必再有機會。