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樓盤點睛：英國倫敦

【Presented by：WAW Creation】Vabel Lawrence 精緻住宅系列 藝術與創新交融

 

Vabel Lawrence是一個建築非凡的開發項目，位處倫敦三區，充滿活力的 Seven Sisters 地區核心，提供59個精緻住宅。項目周邊環繞多元文化、時尚咖啡館和各種本地便利設施，信步可達優美的Downhills Park，並享有出色的交通連接，是兼顧城市便利與寧靜生活的最佳選擇。

【Presented by：WAW Creation

 

Vabel Lawrence「沉浸」在該地區的工業遺產之中，將倉庫改建的魅力與現代建築的優勢融為一體，建築設計匠心，室內裝潢亦是注重細節。附近還有Bernie Grant Arts Centrey帶來的藝術電影院、舞蹈和戲劇禮堂，展現文化藝術氛圍。項目交通便利，步行10分鐘可達Seven Sisters Tube、只需17分鐘車程即可到達King's Cross、20分鐘到Euston、28分鐘到The City，輕鬆暢達倫敦各地。項目預計在2023年第四季落成，售價由450,000英鎊起。

 

肯特郡Oakhill 新舊建築交融獨特居所

Oakhill是英國著名發展商Berkeley在 肯特郡（Kent）的最新項目，充滿英國的精緻與現代的優雅。項目由佔地 30 英畝的翠綠景觀、寧靜的池塘和一座二級保護建築組成，距離倫敦橋僅32 分鐘火車車程。項目坐落著名學區，包括有Tonbridge 和Sevenoaks 等頂尖學校，可享受鄉村的寧靜及城市的便利生活。

項目新舊交融，提供166個1至3房住宅單位及27間4至5房的獨立屋，並對現有建築進行了改造。當中包括著名的二級保護建築Oakhill House。項目更提供私人地下停車場、高速寬頻以及一系列豪華會所設施，包括健身房、私人電影院及共享辦公空間等。是次展銷重點推介Gillespie House及Nicholson House內的1至3房單位。預計2024 年竣工，住宅單位售價由408,600英鎊起。10月底前還可享折扣優惠。

 

Vabel Lawrence展銷會

日期：10月7及8日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀彌敦道20號喜來登酒店3樓唐房

 

Oakhill展銷會

日期：10月10及11日（星期二及三）

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣羅素街22-24號

代理：Pitchbook Property

查詢：6606 1819