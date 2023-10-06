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翔勝視野：倫敦河畔屋苑Fulham Reach 最後召集

【Presented by：WAW Creation】香港以往出現過很多呎租驚人的舖位，其中銅鑼灣羅素街一帶更加是龍頭旺舖集中地，但受疫情打擊多年，商舖出租情況至今仍未完全復常，所以上月英國發展商Berkeley Group短租羅素街某大廈一個多月大搞Pop-Up Store，即時引起香港各界關注。

【Presented by：WAW Creation

 

Berkeley Group今年非常進取，先後舉辦多次大型展銷會大顯實力，可見香港買家在他們心目中的地位愈來愈高。事實上，香港人已成為英國物業市場最大的海外投資者，持有的英國房地產投資價值估計超過一百億英鎊，佔英國海外物業投資者的投資總額約七分之一。

儘管英國樓價近年走勢放緩，部分地區甚至錄得下跌迹象，但根據英國土地註冊處資料，去年倫敦區樓價持續上升6%至8%，令不少「妄想」倫敦樓價大跌才乘機執平貨的人士大失所望。坦白說，近十多年來，不論通脹、匯率或息口高低，倫敦物業在香港一樣有價有市，深得香港業主歡心；在疫情期間，倫敦的香港業主數量增長接近一成，當中最受歡迎的是泰晤士河畔地區。

 

港人偏愛泰晤士河畔

香港人投資「磚頭」經驗豐富，除非受預算所限，否則大家都希望在倫敦較佳位置落腳。為何香港人偏愛泰晤士河畔﹖首先，香港人普遍信風水，喜歡靠水的觀念根深柢固，造就泰晤士河畔地區特別受歡迎。另外，傳統上泰晤士河以北大部分都是已發展區，有很多歷史悠久的豪宅區、名校區、商業區，物業自然較為吃香。

正因為香港人對買樓有要求，單純以平價作賣點沒有足夠吸引力，英國樓買家更重視屋苑質素和配套，會關注會所有甚麼設施﹖當地人是否喜歡該區﹖物業出租或轉手有沒有優勢﹖所以Berkeley近年應聲彈出，因為買家不一定熟悉每個地區，但有名牌作指標，起碼先穩奪優質保證。

 

緊貼超級豪宅區

最近詢問度極高的泰晤士河畔大型屋苑Fulham Reach，是Berkeley旗下St George的代表作之一，這個大型屋苑很多買家都熟悉，因屋苑早在2011年開發，物業分多期出售，不少客人本身是業主或用家。Fulham Reach位於倫敦Zone 2 Hammersmith & Fulham，位置緊貼Zone 1傳統超級豪宅區Kensington and Chelsea，交通及生活便利，亦享有傳統名校網，毗鄰英國No.1私立名校St Pauls Girls School、Godolphin and Latymer School及倫敦帝國學院，附近有獲獎公園Frank Banfield Park，步行數分鐘便到百年大橋Hammersmith Bridge，所有香港人最重視的生活配套，在Fulham Reach社區之內一應俱全。至於物業價格，當然比十年高出一截，但跟鄰近的Kensington and Chelsea相比仍絕對抵食，所以舊客戶一聽到屋苑最新兼最後一期開售，都興奮表示不枉等到頸都長！