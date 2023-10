翔勝視野：倫敦河畔屋苑Fulham Reach 最後召集

【Presented by:WAW Creation】

Berkeley Group今年非常進取,先後舉辦多次大型展銷會大顯實力,可見香港買家在他們心目中的地位愈來愈高。事實上,香港人已成為英國物業市場最大的海外投資者,持有的英國房地產投資價值估計超過一百億英鎊,佔英國海外物業投資者的投資總額約七分之一。

儘管英國樓價近年走勢放緩,部分地區甚至錄得下跌迹象,但根據英國土地註冊處資料,去年倫敦區樓價持續上升6%至8%,令不少「妄想」倫敦樓價大跌才乘機執平貨的人士大失所望。坦白說,近十多年來,不論通脹、匯率或息口高低,倫敦物業在香港一樣有價有市,深得香港業主歡心;在疫情期間,倫敦的香港業主數量增長接近一成,當中最受歡迎的是泰晤士河畔地區。

港人偏愛泰晤士河畔

香港人投資「磚頭」經驗豐富,除非受預算所限,否則大家都希望在倫敦較佳位置落腳。為何香港人偏愛泰晤士河畔﹖首先,香港人普遍信風水,喜歡靠水的觀念根深柢固,造就泰晤士河畔地區特別受歡迎。另外,傳統上泰晤士河以北大部分都是已發展區,有很多歷史悠久的豪宅區、名校區、商業區,物業自然較為吃香。

正因為香港人對買樓有要求,單純以平價作賣點沒有足夠吸引力,英國樓買家更重視屋苑質素和配套,會關注會所有甚麼設施﹖當地人是否喜歡該區﹖物業出租或轉手有沒有優勢﹖所以Berkeley近年應聲彈出,因為買家不一定熟悉每個地區,但有名牌作指標,起碼先穩奪優質保證。

緊貼超級豪宅區

最近詢問度極高的泰晤士河畔大型屋苑Fulham Reach,是Berkeley旗下St George的代表作之一,這個大型屋苑很多買家都熟悉,因屋苑早在2011年開發,物業分多期出售,不少客人本身是業主或用家。Fulham Reach位於倫敦Zone 2 Hammersmith & Fulham,位置緊貼Zone 1傳統超級豪宅區Kensington and Chelsea,交通及生活便利,亦享有傳統名校網,毗鄰英國No.1私立名校St Pauls Girls School、Godolphin and Latymer School及倫敦帝國學院,附近有獲獎公園Frank Banfield Park,步行數分鐘便到百年大橋Hammersmith Bridge,所有香港人最重視的生活配套,在Fulham Reach社區之內一應俱全。至於物業價格,當然比十年高出一截,但跟鄰近的Kensington and Chelsea相比仍絕對抵食,所以舊客戶一聽到屋苑最新兼最後一期開售,都興奮表示不枉等到頸都長!