翔勝視野：進駐倫敦神校區Harrow 只需38萬英鎊起

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這些客戶都有一個共通點，便是對英國名校很熟悉，更熟讀Locrating或Osted資料，知道英國最佳校網集中在City of London、Kensington and Chelsea、Westminster等地；但現實問題是，這些一線地區樓價驚人，有財力兼望子成龍的家長，當然可以隨手一擲數千萬在倫敦市中心置業，但對於一般香港家庭來說，倫敦一線名校區似乎都難以高攀。

其實不止香港有「孟母」，英國家長一樣重視校網，因此盤踞英國最佳校網前列位置的地區通常一盤難求，樓價自然貴，平均要過百萬英鎊才有交易。

正如香港，如果你指定要住九龍塘，物業選擇肯定有限，但好學校又豈止在41校網﹖所以我會建議客人看闊一點，最佳校網的頭十位地區都應該仔細參詳，平衡校網、樓價、治安、社區設施、未來發展等多方面因素，不能要求全部考第一，總分夠入頭十名已經值得考慮。

98%優質公立學校

其中一個我認為性價比極高的地區是位處於西北倫敦Zone 5的Harrow，有家長一聽「Harrow」的大名先嚇一跳，因為作為全球頂尖的私立學校，哈羅公學（Harrow School）每年學費大約四十多萬港元，所以認定Harrow區的樓價亦被搶貴。事實上，Harrow物業的確搶手，事關該區不只一間私立名校，而是98%的公立學校都被Osted評為Outstanding或Good。換言之，當地學生有98%機會入讀優質學校，而且不用交學費！

香港家長最喜歡的一條龍學校Whitefriars School，可以由Nursery讀到考大學，還有Marlborough Primary School、Pinner Park Junior School、Nower Hill High School等，一線學校選擇極多，不怕學位競爭大。

市建計劃改造社區

Harrow雖然屬於倫敦市郊，但交通配套完善，乘搭地鐵或火車前往倫敦市中心Euston站只需十三分鐘，半小時之內到達Oxford Circus、Paddington、Bank等地，非常方便。區內有St Anns、St George's等大型購物中心、高爾夫球會、綠化公園等，環境寫意，是倫敦最安全社區之一。

當地市政府多年前通過大型活化計劃，其中重點項目「The Heart of Harrow」，覆蓋Greenhill、Wealdstone區大部分地段，並以Harrow & Wealdstone鐵路站一帶為發展核心，計劃耗資17.5億英鎊，全面改善交通及社區配套，不斷提升Harrow的競爭力。

英國最大發展商Barratt Homes亦看準Harrow的發展潛力，在三線匯聚的Harrow & Wealdstone鐵路站附近興建大型屋苑Eastman Village，早幾期項目經已落成，屋苑內自設超市、健身室、餐廳、café等，是港人最愛的藍籌屋苑格局，出租自用皆宜。全新一期一至三房單位由三十八萬英鎊起，以該區租盤走勢預計，租金回報高達6.7%，待2026年市建計劃完工後，相信租金及樓價有望齊升。