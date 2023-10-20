樓盤點睛：英國劍橋、澳洲悉尼

劍橋不只是大學城，更是商業與創新的樞紐，擁有可與美國矽谷（Silicon Valley）比擬的Silicon Fen（矽沼）稱號。大量高端人才匯聚，對生活質素有極高要求，因此劍橋的物業市場持續看好。相隔三年，劍橋的Marleigh住宅項目再次推出公寓單位，當中的Kestrel及Franklin Building將會帶來86間精緻公寓，提供一系列1房和2房公寓以及2房複式公寓單位，售價由329,950英鎊起，每間公寓更會配套先進的地暖系統及專屬車位，屋苑還提供電動車充電站，預計2024年第一季起即可入住。

【Presented by：WAW Creation】

Marleigh是劍橋東部重建計劃的第一步，整個項目將分三階段提供約1,300個單位。項目地理位置優越，只需16分鐘單車路程即可到達Cambridge North車站，20分鐘內可達Cambridge車站、Cambridge Market Square、Cambridge Business Park。此外，項目鄰近劍橋頂級學校，是劍橋大學、國王學院和聖約翰學院等著名學府，也是Marleigh Primary Academy的所在地。附近還有Gregory Park及Jubilee Square，住戶可在行人市集廣場、意大利餐廳及超市，享受最地道的生活，體驗劍橋這個豐富的歷史遺產和充滿文化活力的世界知名城市。

在Marleigh劍橋揭開豪華生活的面紗！

日期：10月21及22日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港銅鑼灣告士打道310號

柏寧酒店26樓Canvas 5

代理：Pitchbook Property

查詢/Whatsapp：6606 1819

Macquarie Rise 悉尼「矽谷」核心商住項目

「鐵路效應」刺激悉尼最昂貴路段「北岸線」沿線地區樓價「站站升」，北岸傳統住宅區如St. Leonards、Chatswood及North Sydney叫價突破百萬澳元，預計明年第二階段通車，將有更多投資者放眼沿線新發展區，而有悉尼「矽谷」之稱的Macquarie Park將可看高一線。

全新商住發展新地標Macquarie Rise坐落Macquarie Park核心位置，獲新州政府iCIRT認證高評級發展商 TOGA打造，集寫字樓、近12萬平方呎零售及住宅於一體。項目與Chatswood僅一站之隔。區內有近百間全球最大的高科技、電子及生物製藥跨國企業總部，包括Microsoft、甲骨文、Johnson & Johnson、Sony及3M等等，匯聚白領精英和專業人士。

項目地理位置優越，盡享三鐵匯聚優勢，輕鬆直達Macquarie University、Macquarie Park及North Ryde地鐵站。8分鐘步程內可至地鐵站、北岸最大購物中心之一Macquarie Centre以及Macquarie大學。項目提供268個單位，涵蓋1房至4房戶型，預購價低至67萬澳元起，首期僅由34萬港元起。

悉尼新地鐵線明年正式投入通車，已經對城市的房地產市場產生了龐大影響，不僅推高了沿線地區的住宅樓價，還推動了地鐵城區的人口增長。受惠悉尼西北鐵路線效應，Macquarie Park人口自2011年起已大幅增長八成，由於樓價較鄰站低2成，成為準買家的新熱點，預計明年連接市中心路段落成後，加上新移民人口以及留學生所帶來的住屋需求，樓價有望將進一步增長。

悉尼Macquarie Rise展銷會

日期：10月21及22日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

免費講座：下午2時30分

地點：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088