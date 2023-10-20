翔勝視野：英國劍橋郡 實現work-life balance

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最近有機構調查新世代員工的心態，發現過半數受訪者最重視的工作條件是work-life balance，重要程度甚至超越人工和福利，而且不止年輕一代，亦不限於香港打工仔，歐美、加拿大、新加坡亦有此趨勢，這是疫情為全球職場帶來的改變。

兩年前我看準這種轉變，將英國洋房別墅帶入香港市場，結果大賣，更成為一股熱潮，事關不少香港用家厭倦了城市生活，既然移居外地，都希望實現住大屋的夢想。不過並非所有英國大屋都是「香港人的那杯茶」，第一，要有足夠社區設施，香港人不習慣住在與世隔絕的偏僻郊野；第二，校網優良，居住範圍內要有好的中小學，若同時鄰近著名大學就最理想；第三，大型屋苑管理，一來治安有保障，二來要是人生路不熟還要處理大量物管問題，跟處事慢條斯理的當地人周旋，肯定會令人吃不消！

新世代生活模式

基於以上條件，我一直推介倫敦周邊不過一小時車程的home countries，其中一個我自己很喜歡的地區是劍橋郡（Cambridgeshire）。相信FMI的客人都知道，過往我曾多次介紹Cambridgeshire及區內的優質靚盤，到底劍橋有幾好住﹖

英國人近年推崇Cambridgeshire為一個work-life balance的理想居住地，吸引不少倫敦人搬到這個寧靜而富有發展潛力的地區。劍橋擁有頂尖校網，除著名大學外，亦有多間優良公立及私立學校；作為歷史名城，劍橋市內保留了大量典雅舊建築，亦坐擁天然河岸景觀，環境及治安俱佳；加上劍橋市政府近年積極發展經濟，區內匯聚Google、Facebook、Apple、Amazon、Microsoft等科技巨頭，並設有Cambridge Research Park高科技研究園區等，提供大量就業機會。各種元素加起來，令劍橋獨有一種休閒、健康、有品質的生活方式。

北劍橋發展計劃

劍橋樓市有一個特點，無論英國大市是升是跌，當地樓價亦一直向上，因劍橋大學是世界各地家長趨之若鶩的高等學府，成功入讀的學生或準學生，其父母必然會想盡辦法在當地置業，所以劍橋物業的升值和抗跌能力極高。現時Cambridgeshire是英國樓價飆升最快的地區之一，但由於劍橋市面積有限，並設有保育區和建築限制，城市規劃比較嚴謹，甚少開發全新樓盤項目。近年遷往劍橋的居民多考慮在郡內其他通勤小鎮居住，一來選擇多，二來價錢較劍橋市低，因此造就北劍橋、西北劍橋、Whittlesford等城鎮愈來愈旺，其中北劍橋去年樓價上升11%，物業平均價約五十三萬鎊。

當中一個全新社區Waterbeach正進行大型發展計劃「Waterbeach Barracks」，預計在未來二十年提供六千五百個新住宅單位、五間中小學、醫療中心、商舖，以及佔地二百五十英畝的綠化地帶，附近有景色優美的River Cam和Milton Country Park。

全新開發的洋房別墅項目由英國歷史悠久的發展商CALA Homes規劃，第一階段推出首批一百一十個單位，其中三至四房洋房別墅的入場價只需五十萬英鎊起，對比倫敦附近地區，Cambridgeshire入場價低，增長潛力卻不容忽視。