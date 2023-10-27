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專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：英國倫敦、日本神奈川縣

【Presented by：WAW Creation

Sterling Place 鄰近Surrey 享交通校網優勢

 

根據仲量聯行最新研究數據，位於倫敦西南的 New Malden 備受追捧，預計該區居住人口 2021年至2026年間將增加2.4%，帶動平均樓價一年內錄得8.3%升幅，遠高於大倫敦平均4.7%的樓價升幅。該區租盤供應持續短缺，盤源較去年同期少44%，亦帶動租金水平較去年同期上升24.6%。

【Presented by：WAW Creation

 

Sterling Place 位於Surrey旁，有四條巴士路線直達，與三個鐵路站亦僅15分鐘步程，其中經 Motspur Park 站及Raynes Park 站前往Waterloo只需24分鐘。而受惠於規劃中的Crossrail 2，New Malden 將享有更便利的交通優勢。仲量聯行指出，單是伊莉莎白線一帶， 有76%住宅項目的樓價升幅，早在車站落成前10年已跑贏當地平均水平。Crossrail 2 啟用後，將大大提升區內的便捷度，每小時將多達 30 架列車往來中倫敦、Hertfordshire及Surrey。

校網方面，西南倫敦屬其中一個最受家長追捧的地區。單是Merton 一區便有超過85間學校，其獲英國教育標準局Ofsted 評為「Oustanding」的學校比例更位列倫敦眾多行政區中前十。項目鄰近至少20間大學，包括University College of London、King's College London、Kingston University及Imperial College。

Barratt London 前身為印刷重鎮，將推出全新住宅項目Sterling Place，提供456個一房、兩房及三房單位。項目由七座由（7至14層高）樓宇組成，單位開則寬敞，同時設有優雅庭園。第一期可飽覽西南倫敦全景視野，預計在2025年冬季入伙，整個發展計劃則預算在2027年完成。一房單位售價由379,500英鎊起。

Whatsapp：9727 7731（Barratt Homes Hong Kong）

 

日本神奈川縣

鎌倉豪華別墅 《男兒當入樽》人氣觀光地

項目位於神奈川縣，知名旅遊熱點鎌倉。經典籃球動漫《男兒當入樽》（灌籃高手/Slam Dunk）在動畫中出現的平交道海景就在此地，是不少粉絲的熱門朝聖打卡景點。同時可享受附近江之島的湛藍海景，及古都散步的悠閒。

豪華別墅鄰近地鐵站，橫須賀線「鎌倉駅」只需徒步18分鐘。自駕遊前往江之島約20分鐘，前往鎌倉大佛亦只需10分鐘。項目在2019年建成，鐵筋混凝土3層建築，土地面積486平方米，5LDK格局連大露台，遙望海邊一望無際。室內裝修豪華，歐美和風結合，屋頂區域設有按摩浴池，圓形設備會議室設有壁爐，營做舒適空間。項目附設3個停車位，可作民宿方式經營，是一家人或公司旅遊度假入住首選。

 

鎌倉豪華別墅

地址︰神奈川縣鎌倉市材木座5-2-19

土地面積︰486.7平方公尺（5,239平方呎）

建物面積︰407.79平方公尺（4,389平方呎）

構造︰RC造 3階建

建成︰2019年9月

現況︰空室

售價︰15億日元（港幣約7,840萬元）

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至六

時間：早上11時至6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

代理： Sakura Japan Property Limited

查詢：6810 2200