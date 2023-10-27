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翔勝視野：Elephant & Castle一線配套 二線價錢

【Presented by：WAW Creation】香港政府派錢谷生育，反觀移居英國的港人去年為當地帶來小型baby boom，有近二千個嬰兒出生。

【Presented by：WAW Creation

 

根據英國國家統計局數字，父母至少有一方來自香港的新生兒，數量由2019年的1,568人，增至2020年的1,602人、2021年的1,665人，去年更上升至1,953人。有去年移居倫敦的新任媽媽受訪時表示「不會讓子女在香港接受教育」，雖然這個原因不代表所有移居家庭，但確實反映有不少年輕夫婦被香港教育制度嚇怕。

 

亞洲家長重視教育

無可否認，亞洲家長比較着緊子女的學業成績，不僅香港，在內地、台灣、日本、韓國、新加坡等地，學生的讀書壓力都很大，難怪愈來愈多父母安排子女到海外升學，其中英國是最熱門地區之一。

有人會問，英國讀書沒有壓力嗎﹖

當然，要爭取好成績一定要付出努力，但英國教育重視培養學生的創造力和自學能力，讀書不止為競爭，而是尋求個人興趣和全面發展；加上英國以深厚文化聞名，各區都有博物館、藝術中心、劇院等，讓小朋友自小接受藝術文化薰陶。

 

舊區大逆轉

倫敦近二十年來大變身，不少以往籍籍無名，甚至名聲不太好的社區，在重建計劃的推動下都煥然一新，大受年輕家庭歡迎。其中一個非常成功的例子是Elephant & Castle，如果在二十年前，有人介紹你買當地樓盤，多半是騙案，當年在留學生之間有個觀念：西區比東區安全得多，北面比南面安全得多，從Elephant & Castle開始往南，倫敦東南面都是犯罪率比較高的地方，學生避之則吉。

今時今日，東南面的Southwark、Greenwich，都已經變成有大量年輕人和小家庭聚居的全新社區，地區評級不斷提升，樓價亦持續向上，不過相比市中心、西部、西南等地區，樓價仍有段距離。

Southwark市政府於2007年與澳洲著名發展商Lendlease合作Elephant & Castle重建計劃，至2013年正式落實Elephant Park Masterplan，耗資二十五億英鎊興建大型屋苑，提供四十五萬呎零售空間的購物中心，還有倫敦近七十年來最大規模的公園，將舊區逆轉成設施齊備的現代社區。

 

配套齊全 擁超強交通網

位於Zone 1的Elephant & Castle擁有超強地理優勢，向來都有「Piccadilly Circus of South London」的稱號，是倫敦南面的交通樞紐，鄰近倫敦地標The Shard、The City、St Paul’s Cathedral及Canary Wharf，附近有超過二十條巴士線，步行即到三線匯聚的地鐵站，兩分鐘到London Bridge、十分鐘到Oxford Street和The City。

交通以外，區內各項配套亦相當齊備，尤其文化學術氣氛濃厚，坐擁世界級劇院及文化場地，包括南岸國家劇院、Old and Young Vics、莎士比亞環球劇院等，由Elephant Park步行兩分鐘便到達倫敦藝術大學（UAL）旗下學院London College of Communication，前往其他著名大學如King’s College、UCL、LSE、London South Bank University等亦相當方便。

整項重建計劃現已進入最後階段，屋苑最後一批高層單位近日開售，實呎價由一千二百英鎊起，有熟客即時入貨。雖說香港樓價下跌，但啟德新盤的貨尾呎價仍超過港幣兩萬元，而倫敦Zone 1樓盤的呎價竟平足一半，試問怎不震驚香港人﹖