翔勝視野：人生不能錯過的時機

【Presented by：WAW Creation】

我們在大阪的The Peak系列，近有The Peak Shinsaibashi Elite、The Peak Namba Minami和The Peak Tsutenkaku三大樓盤，全部位於黃金地段。熟悉日本的香港和新加坡買家，在這三個樓盤預售時，已掃了七成單位，餘下的在新加坡博覽會上全部售罄。

坦白說，香港賣日本樓的市場相當活躍，不論新樓或中古樓，不同價位的物業都有行家銷售。如果問我The Peak系列有甚麼過人之處，我夠膽說，我們自行發展的每個樓盤，在選址、建築、設計方面都經過深思熟慮，而且每次都是不惜工本地去完成，有買過或租住過我們樓盤的客戶，只要有機會，肯定會再回頭。

旅客量回到疫情前

今年日本樓特別搶手，歸功於旅遊業快速復甦，根據日本觀光廳統計，九月外國訪客人數接近二百二十萬，是2019年同期的96.1%，基本上已回復到疫情前水平。值得留意的是，中國內地於八月才解除赴日團的旅行禁令，因此九月份的數字未能反映中國客的威力，相信未來內地遊客的數量會急速倍升。觀光廳更表明，日本住宿設施的勞動力嚴重短缺，有旅館索性減少收客，令住宿設施供應緊張。隨着旅遊業快速增長，問題在短期內不易解決，可以預料民宿的需求只會愈來愈大，尤其鄰近市中心的地段一房難求，短期出租單位的淨租金回報高達6%，加上現時日圓兌港元曾低見5.2，按揭利息低至2%，更可承做高達六成按揭，每月租金收入多過供樓，自然吸引投資者湧入市場。

大阪最強黃金地段

今次我們快將推出的心齋橋樓盤名為The Peak Shinsaibashi Prestige，叫得Prestige，在地點上有絕對優勢，距離地鐵站只有三分鐘路程，連接全日本最大單一地下街Crysta，行八分鐘便到達最旺的購物區，有大丸百貨、Hermes、Chanel、Parco及心齋橋筋商店街，方便而不嘈雜，簡直是人生不能錯過的矜貴地段！

在目前環境下，投資日本無往而不利，但背後有沒有隱憂呢﹖

當然有，我之前提過，日本政府擬修訂不動產登記法，海外買家買樓前必須多登記一個日本聯絡人，但如果客人通過FMI Japan買樓，其實不受影響，因為我們在日本持有公司牌照，在東京和大阪都有團隊，我們就是客戶的聯絡人，可以即時提供支援。

不過，修例這一舉動意味日本政府開始關注外國人在日本買樓的熱潮，一旦樓市升幅超越日本國民的負擔能力，難保日本政府會像香港和新加坡一樣，出辣招遏抑海外買家入市，所以我經常提醒客人，千金難買心頭好，投資要把握時機，遇見100%的女孩你仍然優柔寡斷，等如將女神拱手相讓，錯失機會，將來後悔莫及。