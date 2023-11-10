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翔勝視野：方健儀再做業主 投資大阪民宿

【Presented by：WAW Creation】入行以來，我從工作中得到的滿足感不計其數，其中一樣是分享買家收樓的喜悅。不少熟客收樓後都會發訊息給我，有時是讚賞說話，有時是感謝說話，尤其我們在日本的自家出品The Peak系列，由選址、建築、設計，內內外外都是心機之作，買家收貨時不但感到滿意，更多時是驚喜超出預期。

【Presented by：WAW Creation

 

我們在大阪千代崎的樓盤The Peak Chiyozaki ~ Osaka Dome，已於九月正式落成，近月買家陸陸續續到當地收樓，我手機亦隨之響過不停，收到大量回響。在芸芸買家當中，有一位不止向我發訊息，還興奮地在社交平台向十多萬粉絲宣布成為業主，直擊收樓實況分享喜悅。

這位新任業主就是FMI的好朋友兼代言人方健儀Akina！繼成為英國樓的業主後，Akina再次對FMI投下信心一票，與家人合資買入最新落成嘅大阪千代崎The Peak Chiyozaki ~ Osaka Dome項目，繼續向着超級包租婆的目標進發。

 

優質地段一見即買

告訴大家一個秘密，其實Akina在今年五月跟我們到大阪體驗四日三夜民宿之旅時，曾經到The Peak Chiyozaki工地參觀，當時建築工程還未完成，樓盤未見真身，但靜中帶旺的優越位置令她一見鍾情，即時「扑鎚」成交。

幾個月後，樓盤已經落成，Akina飛到當地收樓，話一開門已經好驚喜，房間「四正」實用，家電齊全，有洗衣機、浴室寶、超大投影機等，還有她至愛的數十平方呎露台和270度靚景。她更即場變身為驗樓師，仔細檢查地板、鋅盤、門窗等設施，結果全部取得一百分，單位由內到外都讓她非常滿意。為免明年春天的booking太爆，她已率先為自己預留明年春天賞櫻的住宿檔期，準備在大阪小住幾天，過一過「用家癮」。

 

「真正一站式」管理

認識Akina的朋友都知道，她是個既精明又謹慎的人，在五月的旅程中抓緊機會向我們查詢有關經營民宿的細節、規定和法律，在充分了解過後才決定買入單位。之後才知道，原來她一直對日本樓盤很有興趣，但坊間的負面評論令她卻步，直至她親身參觀並入住我們的物業，終於明白何謂真正一站式管理體驗。事實上，有不少中介公司趁日本樓當旺而混水摸魚，有些物業地點不詳，連附近有甚麼車站也說不出來；有些賣不符合經營民宿要求的二手樓；有些連經營民宿的簡易宿泊所牌照跟民泊牌照都分不清，試問這些中介又怎可能找到優質樓盤﹖你相信這些人能夠幫你寫計劃書申請經營簽證嗎﹖

我早在2015年已進入日本市場，FMI Japan本身就是日本發展商，在東京和大阪都有專業團隊，由發展、建造、賣樓、按揭、民宿管理、短租、到家具配置，提供一站式專業管理服務。我們發展過十八個項目，現時有六個項目在興建中，其中五個經已售罄，為甚麼客人會對我們如此有信心﹖因為但凡買入The Peak系列，收樓後自動取得民宿經營牌照，業主可以即時經營民宿收租，首兩年我們更包業主有五厘淨租金回報，這種承諾，其他賣日本樓的中介做得到嗎﹖