moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：日本全幢物業 投資回報破八厘

【Presented by：WAW Creation】日圓跌勢未停，外資熱錢不斷湧入，日本已成為今年全球房地產交易熾熱國家之一。

我在年初曾說過，由2025年世博前兩年開始，日本會進入黃金期，結果一如所料，當地物業大受海外買家歡迎，單計今年第一季，外資對日本房地產共投入近九十億美元，按年增加43%。

如果你以為買日本樓只得新加坡、香港、台灣及國內投資者，未免看輕了日本市場的吸引力，其實亞洲買家約佔三成，其餘是來自歐美的財團及豪客。

Presented by：WAW Creation

 

「賺租金蝕匯率」的疑惑

最近有客人問我，日圓一跌再跌，現時買樓會不會賺了租金蝕了匯率﹖

近日每百日圓兌港元跌至5.2，創出三十三年歷史新低，等如七折買樓，不過仍然有人會想「可能有機會再跌」。雖然我們無法預知未來，但日本央行行長黑田東彥表示，日圓疲軟對整體經濟有利，同時亦可能擾亂企業計劃，所以日本政府會密切關注情況。換言之，日本會維持其貨幣寬鬆政策以支持日本經濟，但日圓會跌破5算關口嗎﹖相信未必，日本正留意日圓走弱對經濟帶來的影響，一切都在日本政府掌握之內。隨着美國加息周期完結，日圓跌勢或將逆轉，有意買日本樓的話，就要把握目前「賺價又賺匯」的時機。

 

長期投資降低風險

其實三年疫情，已經改變了很多人的買樓觀念，以往買海外物業大多為投資獲利，買家只看回報和升值能力，但現時海外物業被視為長期資產配置的一部分，同時作為海外的安全屋，有需要時可以由投資變為自用。

因此當日圓貶值時，有錢人的想法是，過去沒有買，或沒有機會買的，目前正是入貨的好時機。最近買日本樓的客人，不會只看回報率，以往很多香港中介「硬銷」面積小、樓齡舊、位置遠的二手單位，這些低價值物業現已失去吸引力，客人寧願增加成本，選擇有發展潛力，地點方便、樓齡較新的物業。第一，減低投資風險；第二，可自用亦可保值；第三，符合經營民宿條件，合資格申請日本居留權，為自己和家人未來鋪路。

 

一線城市租盤搶手

最受海外買家和財團垂青的投資地點，一定是人口密度高、人均收入強的一線城市，如東京、大阪、京都的黃金地段，租盤非常搶手，房屋入住率長期維持在九成以上，買入全幢物業或酒店放租，回報率更突破8%。我最近在新加坡一連兩天舉行日本物業博覽和講座，主打東京、大阪、京都的全幢物業、酒店及地皮，投資者的反應一次比一次熱烈，因為大家都愈來愈看得清日本市場的爆發力。今年海外買家投資日本房地產的金額比去年增加約一倍，而且不止外國人在爭，日本國內投資者對地產項目的投資額亦大幅增加三成，當全世界都對日本樓虎視眈眈之際，市場上的小型中介根本沒有機會分一杯羹，而我們手上還有不同項目任君選擇，這就是實力的表現！