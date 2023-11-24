翔勝視野：大阪聖誕亮燈 迎接百萬旅客

相信大家，以至大家身邊的同事、朋友，十之八九都準備再闖日本血拼。日本人很喜歡聖誕節，每年十一月開始，各大小商場、購物街、公園、車站都佈置得美輪美奐。

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如果你今年計劃到大阪過聖誕，不能錯過御堂筋的彩燈大道、中央公會堂的光之文藝復興，還有枚方公園的光之樂園……單計大阪市內的聖誕景點已經數之不盡，加上日圓「五算」，長假期不飛一轉日本好像對不起自己！

根據日本國家旅遊局（JNTO）上星期發表的數據顯示，商務及旅遊人士由九月份的二百一十八萬人增加至十月份的二百五十二萬人，人數比2019年疫情爆發前增加了100.8%。

今年頭十個月，日本有近二千萬名遊客，六月至十月期間，每月入境人數超過二百萬人次。這些不是我隨口說的數字，而是日本正式發布的官方數據，現在是資訊開放的年代，大家只要花點時間上網搜尋一下，可以找到很多有用的資訊幫助你了解日本市場。

問題是有些客人太忙﹖太懶﹖或者一知半解，在不清不楚的情況下遇上不良中介，結果跌入買樓陷阱。

有害群之馬搞破壞

原諒我最近比較「燥底」，忍不住連環炮轟所謂「行家」，曾經有朋友提點我，說無知顧客找上無良商人是咎由自取，不影響自己公司生意又何需勞氣﹖

問題是這些害群之馬搞亂市場，令人不敢買日本樓，或認定所有賣日本樓的中介都是騙子，這不但間接影響我公司形象，甚至波及整個行業發展。

我花了十年時間拓展日本市場，在東京和大阪發展超過十八個項目，身兼發展商、投資者、建築商、中介、自用者五個身份。這些成績並非僥倖得來，而是我和團隊一手一腳打拚的成果，那些只求搵快錢的人，肆意破壞市場秩序，作為業界持份者，實在不吐不快！

大財團湧入市場

為甚麼近期突然多了專賣日本樓的小型中介公司呢﹖

因為大家都看到日本市場的爆發力，日圓疲軟、借貸成本低，加上酒店住宿需求，日本物業不但抵買，而且回報價值高，吸引各地投資者湧入市場，其中新加坡人最積極，由年頭至今，流入日本房地產的新加坡資金將近三十億美元，為各國之首。大財團亦加入戰團，先有高盛集團、KKR集團和黑石集團，最近有新加坡房地產私募股權投資公司SC Capital Partners，計劃耗資一千億日圓在大阪建設兩個數據中心，最快於2027年開幕。

小心「平價」樓盤

有些人看到我們的樓盤賣得好，又打開了新加坡市場，索性跟着做，但毫無經驗、人脈和實力，又怎可能成功﹖只能藉着發放不實或虛假資訊吸引買家。

綜合這些不良中介的技倆，主要是以平價作主打，有公司聲稱數十萬港元買到大阪市區物業，實際上樓盤的位置極偏僻，有些樓齡太舊或面積太細，根本不符合現時的樓宇防震要求及民泊法規定，這些劣質貨連保值能力也沒有，更遑論賺回報賺升值！