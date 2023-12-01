翔勝視野： 大阪心齋橋 盛況再現

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為甚麼是「再度」呢﹖

話說品牌十三年前在心齋橋開設全日本首家國際旗艦店，當時等開門的超長人龍成為一時佳話。後來品牌在世界各地廣開分店，但遊客每到心齋橋，都會到SHINSAIBASHI旗艦店朝聖打卡；直至2021年疫情日趨嚴重，店舖突然宣布停業，震撼不少粉絲和網民。

SHINSAIBASHI旗艦店回歸

事隔兩年多，訪日遊客重臨，旗艦店終於回歸，更標榜「大阪風」裝潢，希望將店舖打造為新的觀光地。

這則消息表面上與地產業沒有甚麼關係，不過在我看來是感同身受，代表日本捱過三年疫情，終於得以重生，而且地點是我最看好的大阪。由此亦釋出兩大重要信息：

第一，心齋橋擁有極佳的競爭優勢，是大阪旅遊業發展的重要據點；

第二，坐落於購物區的小型或舊式店舖難以滿足大量遊客的爆買欲望，有遠見的財團早已着手裝備，準備在未來十年八年大展拳腳。

發掘小而優地皮

投資房地產，location永遠是先決條件，毫無疑問，心齋橋是所有遊客到大阪不能錯過的地方，不過你可能覺得奇怪，為何市場上幾乎沒有心齋橋的新盤呢？原因是心齋橋的土地實在太矜貴，作為大阪最旺的地段，可發展的住宅用地一直供不應求，即使偶然有小幅地皮出售，大型發展商亦不會積極參與，因為只可發展單位數量和面積較小的住宅大廈，利潤相對較低。

既然大發展商沒有興趣，機會就落在我們FMI Japan這類中型發展商的手上，幾年前我將一幅停車場用地改建為The Peak Shinsaibashi，結果這個樓盤所有業主、租客都讚不絕口，唯一美中不足的是只能興建十八個單位。此後，我一直希望發掘更多心齋橋的地皮，但僧多粥少，機會不常有，經過多番努力，最近終於成功爭取，再度進駐心齋橋黃金地段，現正動工興建最新樓盤The Peak Shinsaibashi Prestige，預計2025年第二季落成。

再度進駐核心區

平時遊客常到的心齋橋離不開心齋橋筋一帶，其實整個心齋橋社區還有很多路段，有些中介故意避重就輕，將心齋橋「邊皮」的物業標榜為市中心，其實只要上網搜尋一下物業位置便一清二楚。我夠膽將樓盤命名為The Peak Shinsaibashi Prestige，全因其位置真正無敵，步行三分鐘即到長堀橋「雙線」地鐵站，連接長堀CRYSTA地下街；步行八分鐘便到達心齋橋車站，有齊大丸百貨、Hermès、CHANEL、PARCO、心齋橋筋商店街等購物熱點，是貨真價實的心齋橋核心區。

輕鬆自製被動收入

今次項目的可建樓宇面積較大，合共有五十二個單位，每戶269平方呎，符合經營民宿的要求，更可承做六成按揭，並由我們管理公司提供一站式民宿出租管理，透過全球不同旅遊平台放租，每月淨租金回報可達六厘。

換言之，經營民宿的每月租金收入有望多過供款，以低成本自製被動收入，如果投資額達到申請日本居留權的條件，更可申請日本經營管理簽證，為自己和家人的生活帶來更多選擇和保障。這不止是物業投資，也是穩賺不輸的人生投資！