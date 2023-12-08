翔勝視野：世博倒數500日 大阪變「戰場」

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2025世博會是日本繼2020東京奧運後最矚目的世界級盛事，上次奧運受疫情所限要閉門進行，令收益大受影響，所以日本政府非常重視今次世博會帶來的「翻身」機會，希望在一百八十四天的展期內吸引二千八百萬人次到場參與，帶來二兆日圓的經濟效益。

各地投資者較勁

上星期當日本進行各種迎世博慶祝活動之際，我正身處大阪，剛好可以感受到整個城市的熱烈氣氛。

今次大阪之行，主要目的是出席「第二屆日本酒店業會議（2nd Hospitality Japan Conference）」，我非常榮幸獲邀擔任其中一位講者，在酒店開發與設計高峰會和酒店收入高峰會環節，就外資湧入與全球消費者口味與標準的題目作出分享。

參與會議的都是業內人士，大部分在日本經營酒店業務，FMI Japan的同事亦到場與同業交流，為來年的發展做好準備。

過去一年，訪日旅客強勁回流，日本旅遊住宿業吸金力驚人，投資總額接近五千億日圓，其中海外買家佔47%，是2014年以來的最高比例。事實上，距離2025年4月世博開幕還有近年半時間，大阪市已成為各地富豪、財團的「戰場」，新加坡、美國、加拿大勇奪最強外資頭三位，還有不能忽視的本地薑，最近我有客人看中大阪西區四橋的一幅地，可惜最終敵不過一名日本買家。

道頓堀包攬三地皮

今次我到大阪除了出席會議外，亦不少得為客人覓地起樓，以及到公司旗下地盤巡視業務。有趣的是，雖然我連日出動，但足跡離不開心齋橋、道頓堀一帶。相信大家都知道，我對物業地點非常揀擇，如非黃金地段，很難引起我的興趣，所以FMI的樓盤都集中在核心地區。我們單在道頓堀同一條街已買入三幅地皮，其中兩幅地為客人投得，再由我們包辦樓宇建築及設計，至於餘下的一幅地，我決定留給自己公司。坦白說，有客人知道我們手上有這幅地後也表示有興趣，但我要為廣大客戶着想，希望不論富豪或散戶，都有機會擁有大阪物業。現時我們正密鑼緊鼓籌備興建工程，目標趕在2025年世博舉行前落成，加上2030年再有賭場開幕，大阪酒店和民宿的需求只會愈來愈大，旅遊旺區的民宿肯定冇得輸，何況道頓堀是旺中之旺！

提供物色地皮及起樓服務

以前我親自帶客人到大阪，大多是睇樓團，如今睇樓變為睇地，因為近年公司業務快速發展，服務已提升到為客人物色地皮、建築及設計。

最令我感到自豪的是，現時我們在心齋橋、道頓堀有多個地盤同時動工，FMI在當地的知名度急升，貨源數量和質素亦同步提升，我夠膽說，想在日本找第一手優質地皮，捨我其誰﹖

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