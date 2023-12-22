翔勝視野：引以為傲的10件事

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有人問我：你這樣日以繼夜工作不怕辛苦嗎﹖坦白說，間中的確感到疲累，但我喜歡接受挑戰，當我闖過一關又一關，最終做出成績來，那種滿足感足以令我忘記所有辛酸。

我這幾年積極發展日本市場，卻被疫情殺個措手不及，到今年初公司全速開動，不停買地起樓、代理全幢物業，還出版買樓天書，不但重新炒熱日本物業市場，也大大提升公司在日本的信譽，在當地業界爭到一席位。

數2023年FMI Japan的大事，以下十項足以令我自豪：

1.一站式服務大躍進：大阪市政府四月正式宣布興建賭場，消息一出，不止帶動日本整體經濟，不少海外投資者看準大阪未來發展潛力，委託我們覓地起樓，更包辦建築設計，推動公司業務跳升到另一層次。

2.御堂筋沿線插旗：我曾經夢想在御堂筋線都有The Peak系列物業，今年我向夢想踏前了一大步。我們在難波、心齋橋、道頓崛都有新據點，單在道頓崛同一條街已有三幅地皮，現在道頓崛一帶幾乎無人不識FMI！

3.帶起日本全幢物業熱潮：我們一向有代理日本全幢物業，現時日本「四低一高」：低利息、低匯率、低樓價、低印花稅、高回報，入場門檻相對較低，投資者可以長線收租、重建或轉售，彈性和回報較大。

4.驕傲回流新加坡：去年開始，我差不多每月回到新加坡開日本物業展銷會，每次我都毫無保留分享經驗，吸引不少買家、中介、發展商來講座取經。今年公司更有創舉，兩天內在新加坡酒店舉辦三場活動，成果超乎想像！

5.出版中英雙語買樓天書：今年我分別推出中、英文版的《買日本樓100問》，內容包含我在日本地產界的血淚經歷。很多人問我為何公開教人買日本樓，難道不怕被人抄橋﹖我在日本市場走到今日全憑經驗和實力，夠膽、夠料才敢出書，抄襲者只怕不堪一擊！

6.The Peak Chiyozaki順利交樓：這是我在日本開發的第十八個項目，計劃時正值疫情高峰期，很多人勸我考慮清楚，我權衡各方利弊後決定去馬，結果在七月交樓前賣出全部單位，業主收樓後都給予excellent的評價。

7.打通日本物業貸款之路：在日本做貸款絕不容易，我們近年經過多番努力終於有點成績，早前我和日本團隊獲邀出席當地外資銀行家的飯局，隨後又拜訪多家銀行，成功為客人打開日本物業貸款的大門。

8.參與日本酒店業會議：很榮幸為Hospitality Japan Conference其中一場講座主講，出席會議的都是日本酒店業人士，我和日本團隊獲邀出席，又一次證明公司的地位備受日本業界認同。

9.方健儀再度成為FMI樓盤買家：今年初我們邀請方健儀體驗大阪民宿，結果令她對民宿一見鍾情，決定與家人合資買樓收租。繼兩年前買入英國樓後，方健儀再次成為我們的買家，給予我們最大的肯定與信任。

10.直線抽擊害群之馬：日本樓大賣，市場上出現只想搵快錢的中介，看到有人亂賣日本樓，我實在忍不住要出聲！我不怕出言得失「行家」，堅持直斥其非，以日本物業發展商的身份，提醒買家，告誡同業，切勿因無知、無心搞亂市場！