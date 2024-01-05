翔勝視野：大阪新盤 早買早享受

踏入2024年，不時有人問我：「今年有甚麼新年願望？」

經歷三年疫情後，再面對經濟不明朗，我和大家一樣，最希望的是身體健康、經濟重回正軌。

至於海外物業市場，我對日本信心十足，反而擔心我們買地的速度趕不上賣樓的速度。FMI近年在日本地產業界受到認同，更成功投得多幅連日本地產商都投不到的地，但行內競爭愈來愈大，黃金地皮則愈來愈少，所以我在2024年的首個目標，是繼續在大阪投得更多地皮回饋客人！

【Presented by：WAW Creation】

海外物業市場在2023年形勢逆轉，前一年大收旺場的英國樓，隨着移民潮放緩而慢了下來。反觀早兩年較為淡靜的日本樓，去年大受歡迎，而且不止住宅單位，連全幢物業、市區地皮都受到各地投資者追捧，反彈力比預期更快更強。其實去年初大家對日本市場仍抱觀望態度，雖說大阪世博是既定事實，但興建賭場的具體細節遲遲未公布，甚至有指賭場計劃擱置，種種傳言打擊投資者信心，結果日本政府在四月公布好消息，一掃市場疑慮，造就了FMI下半年的佳績。

樓價升幅全球第一

日圓和磚頭一向是避險之選，日本維持貨幣寬鬆政策，加上住宅和旅遊住宿需求龐大，樓價及租金走勢向好。

日本不動產研究所去年尾公布「國際不動產價格租金指數」，在全球十五個主要城市中，大阪的樓價升幅排名全球第一，過去半年增長2.7%，連續三年穩佔榜首位置，東京和曼谷排名緊隨其後。我之前曾解釋過，大阪樓價主要由土地價格和建築成本急升所帶動，尤其市中心的新建住宅大廈，樓價和租金表現更勝東京。不過隨着美匯、美息見頂，日本央行可能於今年首季退出負利率政策，屆時日圓升值，物業變相加價，所以想平買日本樓就要趁早！

島之內旺中帶靜

近年大阪聲勢跑贏東京，樓市表現最為突出，大阪市中央區是關西行政重地，大家熟悉的大阪城、御堂筋、心齋橋、道頓堀都是著名景點，也是遊客必到之地。基於中央區可開發土地緊絀，發展區域逐漸由主街道伸延至相連的小區，其中島之內是心齋橋的延續，這個只分一丁目和二丁目的小區旺中帶靜，只有0.28平方公里，卻是住宅、民宿、酒店及美食集中地。記得我第一次到島之內看地皮，已經被區內的氣氛吸引，街上有不少雜貨小店和咖啡店，人流不像心齋橋般擁擠，感覺寧靜悠閒，但交通和購物非常便利，如此配套，正是經營民宿不二之選！

頂級位置難求

非常幸運，我們成功爭取到一幅位於島之內一丁目的地皮，我將新樓盤命名為The Peak Shinsaibashi Prestige，因其位置一流，距離長堀橋地鐵站只需三分鐘路程，步行到心齋橋地鐵站約八分鐘。樓盤高十四層，共五十二個單位，間隔全屬一房設計，實用面積約二百六十九平方呎，另設五十四平方呎露台，入場費約二百五十萬港元。

日本在未來幾年將集中火力推動大阪旅遊及經濟發展，不但樓市急升，投資者之間的競爭亦非常激烈。我奉勸大家，趁樓價尚有上升空間，遇上心水樓盤就要捉緊機會，早買早享受，遲買未必有！

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