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樓盤點睛：英國倫敦

【Presented by：WAW Creation

英國倫敦：Kew Bridge Rise  毗鄰公園及優質商業區

由The Hill Group及L&O合作發展的大型發展項目Kew Bridge Rise，坐落倫敦西剛重新發展的Brentford區核心位置，建有5幢樓高最多18層的住宅大廈，以及全新公眾廣場、託兒所及商業空間。項目距離泰晤士河僅5分鐘路程，並位於綠樹成蔭的Gunnersbury公園附近，由Kew、Chriswick 及Richmond組成的街道，不乏咖啡店、河畔酒吧、精品小店及精緻的餐廳，生活所需應有盡有。

Presented by：WAW Creation

項目距離Kew Bridge站僅2分鐘路程，與Gunnersbury Overground及District Line站僅900米，無論到South Kensington（20分鐘），Waterloo（29 分鐘）及Piccadilly Circus（33 分鐘），均極為便利。

仲量聯行國際住宅部亞太區主管黃嘉欣表示：「Brentford有大量優美的公園及綠化空間，除擁有許多著名學府和大學外，這區更是一個發展蓬勃的就業中心，雲集SKY及迪士尼等全球知名品牌。項目更鄰近商業媒體及通訊園區 - Chiswick Park，為新加坡航空及Pokémon的區域總部所在地。」

Kew Bridge Rise提供開放式至三房單位設計，擁有落地玻璃窗，讓日光充分映進室內，並配套露台或冬季花園等私人戶外空間。此外，項目提供平台花園及一個廣場，設有健身室、共享工作間及禮賓服務，為住客提供體貼服務。項目還將興建全新托兒所，距離Imperial College London 及 University of West London亦是少於5公里。一房單位入場費由485,000英鎊起。

 

Kew Bridge Rise獨家代理展銷會

日期：1月18至21日（星期四至日）

時間：上午11時至下午6時

地點：銅鑼灣糖街31號Sugar+ 22樓

代理：仲量聯行

查詢：3759 0909

 

英國倫敦：The Haydon  都市綠洲Zone 1豪宅 售82萬英鎊起

以「城市中的優雅」為譽的The Haydon，位於倫敦Zone 1標誌性的「一平方英里」中心，靠近象徵性的地標如倫敦塔橋和The Gherkin。項目由知名ACME建築師設計，提供87套豪華裝潢的公寓，擁有BLP 10年建築保證，預計今年第一季便可收樓。

The Haydon位處都市綠洲，生活配套齊全。交通方面，步行2分鐘至奧爾德門地鐵站，步行5分鐘至奧爾德門特東地鐵站，步行10分鐘至利物浦街站，而透過乘搭伊麗莎白線，只需7分鐘便可到達金絲雀碼頭和邦德街。

項目綠意環繞，鄰近有超過60個公共公園和花園，同時亦靠近頂級學校和大學例如LSE，UCL等。此外，項目還設有健身房、水療中心、電影院以及24/7禮賓服務。

The Haydon現正推出最後一期單位發售，提供有開放式、1房、2房及3房單位，售價由82萬英鎊起。

 

The Haydon

地址：Aldgate, London, EC3 1BL

間隔：Studio、1、2和3房單位

售價：82萬英鎊起

落成日期：預計2024年第一季

展銷會

日期：2024年1月13日和14日（星期六和星期日）

時間：上午11點至下午6點

地址：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓Canvas 5

主辦：Pitchbook Property

查詢：+852 6606 1819（WhatsApp）

info@pitchbookproperty.com