翔勝視野：大阪延伸景區 吸盡世博收益

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大家都知道，日本人慣於應對災難，正如今次日航客機意外，機上全員三百七十九人在九十秒內成功脫險生還，向全世界展示了一次完美疏散。

這種冷靜、沉着、克己的特質，令日本人無論遇上甚麼困難，最終都能化險為夷，所以我對日本的逆境翻身能力毫無疑問。

關西機場大變身

撇開最近發生的不幸事件，其實近半年每次到大阪，都會感受到城市整體的氣氛愈來愈熱鬧。首先旅客一踏出機場，便會覺得耳目一新，因為啟用三十年的關西機場正進行長達五年的大型翻新工程，一來為迎接世博，二來為大阪未來的旅遊業做好準備。

工程分為四個階段分批完成，第一航廈已完成翻新並啟用，我早前就「專誠」提早到機場逛逛，發現有很多高級品牌進駐，免稅店又大又光鮮，令遊客非常雀躍！

世博宣傳攻勢勁

不少最近到過大阪的朋友，都大讚日本宣傳世博的攻勢非常強勁，更不錯過任何吸客機會，分別將奈良、神戶、岡山、和歌山等地歸納為關西一日遊的景區，提供路線和新玩法。四月開始還會推出JR「世博新幹線」列車，鼓勵大家不止要去世博會，還要多留幾日，參加延伸性觀光活動。

不知大家是否記得，日本曾經在1970年、2005年主辦大阪世博會和愛知世博會，今次已經是第三次舉辦世博。每次世博帶來的經濟效益都很龐大，所以大阪非常踴躍主辦。去年日本關西地區智庫亞太研究所（APIR）發表的關西經濟白皮書指出，世博會期間，若關西周邊地區舉辦相關活動，預計國內遊客住宿日數會由兩日一夜增至三日兩夜，訪日遊客的住宿日數則由四日三夜增至六日五夜，估計可帶來五千億日圓經濟效益。

地價樓價齊飆升

世界各地的酒店品牌都看準時機想分一杯羮，即使疫情期間亦紛紛進駐日本。自去年尾起，陸續有新酒店在大阪開業。不過大阪旅客人數升得更快，房間供應始終追不上需求，所以買樓經營民宿仍大有發展空間，預計租金回報可高達八厘。

事實上，近半年來不止買大阪樓出租的人明顯增加，連買地起酒店或民宿的投資者亦大增。我們從事地產開發的，早已發現大阪市內的土地價格一幅比一幅貴，麵粉和麵包價齊升，而且買的人毫不手軟，很多時只要稍為猶豫，便會被其他人截足先登。幸好FMI在日本業界有點名聲，仍然有能力爭取一些優質地皮，否則我們的海外買家根本沒有機會吃得到日本「麵包」！

如果你也喜歡吃日本「麵包」，便要把握時機，一旦競爭者愈來愈多，或樓價升得太快，一地難求之下，根本連排隊入貨的機會也沒有。