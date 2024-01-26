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環球置業連線：世博推廣 教材示範作

【Presented by：WAW Creation】最近大家都在談論垃圾徵費，很多市民表示不了解執行和相關細節，擾攘一輪，結果政府決定押後實施。

其實不止香港政府，環顧世界各地政府，每當要推行新政策或大型計劃時，都需要花大量時間進行教育和宣傳，令市民看得到長遠的好處。

日本實施垃圾徵費多年，早已成為國民的生活習慣，就連遊客到當地旅遊，亦會自動自覺遵守規則。有人說日本人比較循規蹈矩，這的確是事實，不過也不能忽略日本政府的宣傳教育攻勢，以及超強的解說能力。

Presented by：WAW Creation

 

超強宣傳攻勢

正如日本籌辦2025年大阪世博會，也曾出現不少反對聲音，有人批評預算超支，有人表示工程造成環境污染，甚至連吉祥物不夠可愛都成為反對原因！

不過日本政府很努力宣傳，大家去日本都會看到，自去年開始，各大城市都有大量關於世博會的推廣資料和形形色色的商品，營造出一種熱烈的世博氣氛。

在排山倒海的宣傳攻勢中，有一項我非常欣賞，就是從小朋友的教育入手，特別為小學生編製一份世博教育圖鑑，以簡單易明的手法講解世博的歷史和意義。

 

吸引新一代關注

1851年，第一屆世博會在英國倫敦舉行，目的是展示國力和工業生產力，隨後世博移師到不同國家舉行，每次都為主辦國帶來國際關注和經濟效益。

日本過去曾舉辦兩次世博會，1970年於大阪首次舉行，亦是亞洲第一次主辦世博，入場人次多達六千四百萬，盛況空前。第二次是2005年愛知世博會，主題探討自然與人類的關係，共吸引二千二百萬人次到場。2025年第三次世博會又回到大阪，今次的主題是「為生活設計未來社會」，日本不但想藉博覽展示嶄新科技，也想聚集世界各地的人共同探討如何創造未來幸福生活。當然，在偉大理念背後，更希望借助世界盛事帶來數以千億元計的經濟收益。

不過，在現今手持智能電話就能參觀世界盛事的年代，世博會對年輕一代的吸引力不及過往，所以政府就從小學生入手，講解世博會和日本的淵源，為小朋友上一課有趣的國民教育，令新一代認識世博會的重要性和影響力。

 

帶動大阪地產市場

至於成年人，對世博會帶來的裨益不難理解。根據調查，表示對大阪世博感興趣的民眾，當中有四成都是來自大阪或周邊地區的居民。事實上，大阪除了世博會場夢洲外，附近地區還有大量相關項目正在興建中，包括關西國際機場改造計劃、地鐵延伸線、高速公路修建工程等，連串基建推動大阪經濟增長。地產市場的反彈尤其明顯，因為投資者最識計數，當你手持港幣三千萬元資金，在香港可以買一個地舖，租金回報約3%；如果在大阪投資，買入全幢新建物業，租金回報高達10%，你會如何選擇呢？

過去幾年，FMI除了代理一般住宅單位，亦為高端投資者在日本覓得不同投資機遇，隨着世博進入倒數階段，我們將推出多個大阪全幢物業及酒店，全部位於市區核心地段，包括香港人熟悉的道頓堀、心齋橋、梅田、難波、日本橋、天王寺等，售價由港幣二千萬元起。要知道，海外人士想在日本買入整幢物業，有資金也未必有機會，我們將最難得的物業和機會都擺在你面前，你還考慮甚麼﹖