翔勝視野：直擊日本建築抗震之謎

有人問，FMI在大阪興建的物業至少高十層八層，這些建築物是否能抵禦七級以上的地震呢﹖

我對自己公司的出品當然有信心，不過只得我拍心口說安全似乎沒有足夠說服力，所以我決定親自解開FMI的日本建築抗震之謎！

【Presented by：WAW Creation】

親赴鋼鐵工場

以往我到大阪出差，足跡都離不開心齋橋、難波、道頓堀等市中心區域，最近一次卻「遠征」兵庫縣，因為我要直擊鋼鐵工場，驗貨之餘，更首次向大家公開我們的建築用料。

這一趟再次證實我IBM（International Big Mouth）的稱號並非浪得虛名，哈哈！別人眼中的商業秘密，我可以毫無保留呈現在大家面前。

今次兵庫縣之行，令我這個讀建築出身的人也大開眼界，一踏入工場，已經感受到日本人的嚴謹，以及對技術的追求。我們The Peak系列的樓盤，全部採用SS400鋼鐵製造。

SS400這組號碼代表甚麼呢﹖

第一個S表示鋼（Steel），第二個S表示結構（Structure），400表示抗拉強度大於400MPa的一般鋼材。要達到SS400鐵骨的標準，要求非常嚴格，長闊度只有極少部分可容許0.1毫米的誤差，更大部分要求百分百準確，保證即使發生大地震，樓宇內的鐵骨都不會斷裂。

超強鋼材信心保證

東京的高樓大廈大多採用SS400鐵骨，在大阪，我們是頭幾間採用SS400鋼鐵的發展商，而且全部在日本製造。有些建築商為降低成本，會從外地直接訂購鋼材到日本使用，但我們的建築商拍檔堅持在外地購買原材料，再用日本技術製造每條鐵骨，好像The Peak系列有多個樓盤，每一批鋼鐵都因應不同樓盤的設計和結構專門製造，每條橫樑、鐵骨都有獨立編碼，就連不同位置的對接螺絲都有仔細分類。

當製造出鐵骨後，建築商會用超聲波詳細測試鐵骨每一個部位，包括焊接位和鐵骨密度，一旦發現有任何空隙，或密度不足產生氣泡時，便會重新再造，確保所有鋼材都符合標準。

鋼鐵測試報告會全部記錄在案，並提交政府部門存檔，直至所有鋼鐵合格才能夠在工地組裝。而且政府部門會在施工期巡查，確保工地採用的建材合格，避免有偷工減料的情況出現。

新樓抗震力完勝

日本人的細心和嚴謹堪稱世界第一，加上不時出現地震，在日本要興建超過十層的樓宇，申請建築許可證的過程非常嚴格，但鋼鐵工場的製作令我覺得非常放心，難怪一直以來The Peak系列的批核過程都相當順利。

我經常被問到：為何日本一般公寓的二手單位只需數十萬港元，但你們的新樓盤要賣二百多萬港元﹖

香港有些地區，新樓和舊樓的差價不會太大，但日本樓牽涉抗震力，新舊樓的抗震標準大不同，若貪平買入舊樓，不止在外觀、設施上有所不及，更重要的是安全問題，不管你打算將物業出租還是自用，在任何情況下，安全第一都是基本原則。