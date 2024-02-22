翔勝視野：大阪地標有幾好玩

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作為遊客都有點貪心，一方面追求新鮮感，喜歡不停發掘新景點，另一方面又很保守，不想錯過一些經典的打卡點，負責掌管旅遊事務的部門，要如何拿捏和平衡，絕對是智慧大考驗！

經歷百年不失新意

我經常說，日本做旅遊推廣，有很多值得參考之處，當地很多著名旅遊區都有過百年歷史，但完全沒有老土、過時的感覺，相反更愈變愈潮。大阪就有很多歷史悠久的景點，例如大阪城、道頓堀等，不過如果你問日本人最有代表性的大阪地標，他們大多數會答你是「通天閣」！

通天閣位於新世界區，是旅客必到的觀光地，位置就在難波和心齋橋附近，鄰近地下鐵堺筋線惠美須町站，交通非常方便。這座高108公尺的瞭望塔，被列為日本國家有形文化財產，早在1912年建於主題樂園Luna Park之內，是當時亞洲最高的建築；及後初代通天閣在火災中被燒毀，直至1956年才動工建成現時的第二代通天閣，之後陸續設置室外展望台、氣象預報、超大型滑梯Tower Slider等設施，幾乎每年都加添新玩意。

貼地體驗平民美食

新世界在上世紀曾經是大阪最繁華的地區，後來隨着道頓堀興起而被遺忘，如果你早十多、二十年前來過，可能對通天閣的印象不太好，因為當時的商店街較為冷清，食店只能以平取勝。不過通天閣對大阪人來說有種特殊意義，因為在百多年前已經是大阪地標，是日本近代發展的重要見證，所以一直被稱為大阪的精神象徵。

近年，大阪政府全力復興惠美須、動物園前到新今宮一帶，通天閣又回復昔日日夜都繽紛的狀態，搶眼的招牌有着濃濃的昭和懷舊風情，大街小巷商舖餐廳林立，食物美味但價錢不高，世界各地遊客都慕名到訪，貼地體驗大阪生活。

年輕旅客集中地

如果你最近到過通天閣，你可能也留意到一種現象，就是附近有不少民宿旅館開業，整個區域成為很多年輕旅客的落腳地，周圍的氣氛都很熱鬧，而且充滿活力。我們最新的樓盤The Peak Tsutenkaku Elite就在通天閣附近，我經過實測，以我的步速只需行分半鐘左右，即使攜帶行李走得較慢，最多三分鐘之內也可到達，無論吃喝玩樂還是購物都非常方便。如果由樓盤出發到其他地區，附近有齊四站四條地鐵線貫通全城，一站到難波及日本橋；兩站到心齋橋；四十五分鐘直達關西機場；交通四通八達，可以說是搭通天地線！