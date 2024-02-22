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樓盤點睛：英國倫敦

【Presented by：WAW Creation

One Thames Quay  金絲雀碼頭準現樓

倫敦金絲雀碼頭的新焦點商業區Wood Wharf屬擴展東部範圍的一部分，佔地 600 萬平方呎，將提供超過 3,300 伙新住宅單位、200 萬平方呎的現代化辦公空間，以及390,000 平方呎的商店、餐廳及社區設施。英國發展商Chalegrove Properties Limited（CPL）在此推出高48層的住宅項目One Thames Quay，提供1至3房單位，每戶設有露台，可多角度盡覽倫敦天際線美景，欣賞金絲雀碼頭、O2 Arena、泰晤士河及Greenwich景色。

【Presented by：WAW Creation

 

配套完善 奢華新體驗

項目位處倫敦繁華的商業中心，地理位置優越。區內擁有超過200間商店、酒吧、餐館及咖啡廳，鄰近的 O2 Arena雲集電影院、商店和各種娛樂場所，向東是富文化氣息的Greenwich景色。項目附近還有天天超市及大型商場，給住戶感受新社區帶來的全新奢華生活體驗。

受惠發達的交通網絡，項目距離最近的 DLR 車站僅 260 米，步行過橋即可到達從金絲雀碼頭及伊利沙伯線站，可12分鐘直達Bond Street，49分鐘到希斯路國際機場。選擇自駕的，只需10分鐘車程即可到達倫敦城市機場，便捷前往 30 多個歐洲目的地。此外，倫敦的優越校網向來聞名於世，有Greenwich University及UCL位於Stratford的新校區可供選擇。

 

會所設施優越

One Thames Quay以露天花園的主題貫穿整座大廈，二樓設有大型環繞式花園，從兒童遊樂區到家庭工作區均應有盡有。項目更配套頂級會所設施，包括位於 46 樓的空中健身室、居民休息室及兩個大型天台花園，提供一個寧靜的運動及休閒空間。會所另有電影室，以及同區首個私人居民保齡球館。

 

單位售價具競爭力

仲量聯行倫敦東部和北部住宅主管Benjamin Hobart表示，這是自疫情爆發後在金絲雀碼頭首座逾40 層高的全新高樓住宅，並將在未來 18 個月內完工。項目開價具競爭力，根據仲量聯行研究，2023 年首季度的金絲雀碼頭新盤售價較 2022 年同期上升4.4%。隨E14一區愈趨受歡迎，住屋需求增加，預料該區樓價將持續上揚。One Thames Quay售價由499,950英鎊起，是不少入門買家的心水之選。

 

展銷會

日期：2月24及25日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店15樓 Entertainment Suite

代理：仲量聯行國際住宅部

查詢：2846 5828

Whatsapp：9316 3620