moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：再度進駐大阪根據地

【Presented by：WAW Creation】去年九月，FMI首次總動員在新加坡佔地八千平方呎的宴會廳舉行日本物業博覽，記得當時同事們都戰戰兢兢，結果在團隊的「瞓身」支持下，兩天活動取得空前成功。

事隔半年，上個周末公司幾十人又再浩浩蕩蕩到新加坡舉行日本物業博覽。今次整個團隊都信心十足，大家累積了經驗，各方面的部署和安排更加周詳，活動進行順暢，同事們的努力和進步不單我看得到，就連客戶亦感受得到。連日來我們收到不少客人的支持和讚賞，這一切都令我非常欣慰。

Presented by：WAW Creation

 

舊雨新知齊捧場

自從第一次博覽後，FMI在新加坡已經闖出名堂，加上這半年來落力宣傳和教育，我們已成功打開及帶領新加坡的日本物業市場。

如果你問新加坡人對日本物業有沒有興趣，相信超過一半會答「有」；如果你問他們買日本物業要找哪間中介，相信九成會答「FMI」！其實新加坡人一直都喜歡到日本旅遊，只是不太了解日本市場，我們擔任先頭部隊，令他們明白買日本樓的程序原來不太複雜，而且我們提供一條龍銷售及管理服務，自然給予他們很大信心。今次參加博覽的客人，很多都是舊客戶介紹來的親友，所以這些新客對我們都非常信任，這無疑是極大鼓勵。

 

南船場情意結

客源增加，有人以為我們可以放輕鬆一點，事實剛好相反，為了滿足更多買家，我們團隊每日馬不停蹄希望發掘更多優質地皮。一旦看中目標，還要跟來自世界各地的發展商和投資者「鬥快」搶攻。大家都知道大阪中央區的土地有價有市，只要稍為猶豫便會落入別人手中。幸好我們團隊訓練有素，最近接二連三有好消息，其中之一是成功買入大阪心齋橋南船場的一幅地皮，現正密鑼緊鼓籌備興建新樓盤。

如果問我最喜歡大阪哪個地區，南船場必入三甲，因為我對這個地方有情意結。第一，FMI Japan的大阪總部設於南船場，第二，我在2018年決定全力發展大阪市場時，頭兩個酒店項目Gracia Hotel Shinsaibashi和The Peak Shinsaibashi都位於這區。

 

旺中帶靜夠矜貴

南船場在心齋橋北面，地理位置一流，雖然鄰近熱鬧的購物街，但環境清幽整潔，走在街上有種遠離煩囂的感覺，獲得不少國際名牌、跨國企業青睞，近年逐漸轉型為高級時尚購物區，故此區內的地皮非常矜貴。

我一直希望再有機會在南船場發展物業，可惜區內可供出售的地皮不多，住宅項目亦買少見少，即使偶有物業放售，大多數是樓齡超過十年，甚至四十年的二手樓。不過，我從來都不會輕易放棄，經過幾年時間不斷尋找，最近終於讓我得償所願，在南船場買到一幅理想地皮，興建FMI在該區的第三個項目。南船場及我們這個樓盤還有很多值得介紹的地方，稍後再跟大家分享！