翔勝視野：再度進駐大阪根據地

事隔半年，上個周末公司幾十人又再浩浩蕩蕩到新加坡舉行日本物業博覽。今次整個團隊都信心十足，大家累積了經驗，各方面的部署和安排更加周詳，活動進行順暢，同事們的努力和進步不單我看得到，就連客戶亦感受得到。連日來我們收到不少客人的支持和讚賞，這一切都令我非常欣慰。

Presented by：WAW Creation

舊雨新知齊捧場

自從第一次博覽後，FMI在新加坡已經闖出名堂，加上這半年來落力宣傳和教育，我們已成功打開及帶領新加坡的日本物業市場。

如果你問新加坡人對日本物業有沒有興趣，相信超過一半會答「有」；如果你問他們買日本物業要找哪間中介，相信九成會答「FMI」！其實新加坡人一直都喜歡到日本旅遊，只是不太了解日本市場，我們擔任先頭部隊，令他們明白買日本樓的程序原來不太複雜，而且我們提供一條龍銷售及管理服務，自然給予他們很大信心。今次參加博覽的客人，很多都是舊客戶介紹來的親友，所以這些新客對我們都非常信任，這無疑是極大鼓勵。

南船場情意結

客源增加，有人以為我們可以放輕鬆一點，事實剛好相反，為了滿足更多買家，我們團隊每日馬不停蹄希望發掘更多優質地皮。一旦看中目標，還要跟來自世界各地的發展商和投資者「鬥快」搶攻。大家都知道大阪中央區的土地有價有市，只要稍為猶豫便會落入別人手中。幸好我們團隊訓練有素，最近接二連三有好消息，其中之一是成功買入大阪心齋橋南船場的一幅地皮，現正密鑼緊鼓籌備興建新樓盤。

如果問我最喜歡大阪哪個地區，南船場必入三甲，因為我對這個地方有情意結。第一，FMI Japan的大阪總部設於南船場，第二，我在2018年決定全力發展大阪市場時，頭兩個酒店項目Gracia Hotel Shinsaibashi和The Peak Shinsaibashi都位於這區。

旺中帶靜夠矜貴

南船場在心齋橋北面，地理位置一流，雖然鄰近熱鬧的購物街，但環境清幽整潔，走在街上有種遠離煩囂的感覺，獲得不少國際名牌、跨國企業青睞，近年逐漸轉型為高級時尚購物區，故此區內的地皮非常矜貴。

我一直希望再有機會在南船場發展物業，可惜區內可供出售的地皮不多，住宅項目亦買少見少，即使偶有物業放售，大多數是樓齡超過十年，甚至四十年的二手樓。不過，我從來都不會輕易放棄，經過幾年時間不斷尋找，最近終於讓我得償所願，在南船場買到一幅理想地皮，興建FMI在該區的第三個項目。南船場及我們這個樓盤還有很多值得介紹的地方，稍後再跟大家分享！