翔勝視野：大正站新盤 長短租「通殺」

我曾經跟大家分享過，雖然我也有投資民宿單位，但每年春天櫻花期及秋天紅葉期，我根本沒有機會入住自己的單位。不過，像方健儀這種精明業主早有準備，記得她去年一買入The Peak Chiyozaki Osaka Dome的單位後，第一時間便預訂今年三月的櫻花檔期，所以現在可以一嘗同時做業主和旅客的滋味。

【Presented by：WAW Creation】

發掘千代崎民宿2.0

這位包租婆最近收到民宿頭幾個月的租金，即時與網友開心share，可能大家隔住個mon都感受到她興奮的心情，我們最近收到不少查詢，大家都對The Peak Chiyozaki Osaka Dome很有興趣。

坦白說，這個樓盤由開賣至今都很受歡迎，有些業主想加碼再買，也有租客住過非常滿意，想由租變買；但真的很抱歉，雖然同事們經常說我對客人有求必應，但樓盤單位有限，想變也變不出更多單位來。

見到千代崎的物業如此受歡迎，我們團隊一直希望在附近再發掘新地皮，推出The Peak Chiyozaki 2.0。經過同事們多番努力，我終於有好消息公布，就在距離The Peak Chiyozaki Osaka Dome幾分鐘路程的地方，我們找到一幅超靚地皮，將會興建The Peak Chiyozaki II。

一分鐘到雙線車站

新樓盤一樣鄰近大阪最大的商場Aeon Mall，裏面有超過一百間商舖和食肆，有齊生活所需，所以區內物業不但適合作民宿出租，就連大阪當地人亦非常追捧。樓盤的交通方便程度更加crazy，距離最近的JR大正站，步行一、兩分鐘即達。大正站是雙線地鐵站，一條是大家熟悉的環狀線Osaka Loop Line，另一條是直通關西機場的地下鐵線，六分鐘到心齋橋、十分鐘到梅田，亦途經新今宮、天王寺、奈良、和歌山方向等，前往大阪旅遊熱點，如日本環球影城、世博會場相當快捷，到未來夢洲賭場只需二十分鐘車程。

作為千代崎街坊，早前方健儀一聽到我們將會興建The Peak Chiyozaki II，已率先實地視察，對該區環境和交通讚不絕口。不過一山還有一山高，更厲害的是有客人一收到風，立刻聯絡我們預購單位，在不久的將來，也會成為千代崎街坊會的一員。

入場只需百多萬元

無論在香港還是新加坡，每次舉行日本物業展銷會，客人最關心的不離：一、樓價；二、回報；三、管理。我先簡介一下，The Peak Chiyozaki II首批單位訂價不到港幣二百萬元，預計淨租金回報6%，可承做高達六成按揭。我們管理公司更提供一站式民宿出租管理，業主毋須費時處理租務，可以像方健儀一樣，專心工作，安心收租，再輕輕鬆鬆旅遊度假。人生的好機會可一不可再，如果你之前錯過了The Peak Chiyozaki，今次非常幸運，有機會補中，各位要好好把握了！