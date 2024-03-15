樓盤點睛：英國伯明翰

【Presented by：WAW Creation】

這裏曾是製造玻璃的城市，項目名字中的「Glass」代表其製造根源，「Locks」代表其運河遺產，象徵了歷史與現代的和諧融合。經歷水路及鐵路運輸發展，該區也將迎來HS2高鐵服務，屆時由伯明翰到倫敦的交通時間可減少一半，而項目距離即將開通的HS2 Curzon Street車站不到半英里，盡享現代生活的便利。此外，項目位於學習區的中心地帶，鄰近阿斯頓大學和伯明翰城市大學等著名大學，騎自行車也可輕鬆到達。

伯明翰正透過20年「Big City Plan」推動未來發展，將豐富的文化、商業實力和卓越的教育結合在一起，目標是創造5萬個就業崗位，增加6.5萬平方公尺的公共空間，並建立28公里的環保旅遊路徑。此外，還將帶來5,000多套新住宅以及休閒設施。

伯明翰東區將是此次重建的核心，其中包括創新的Glasswater Locks綜合用途開發項目。整個項目分3期發展，共提供753套住宅，設有一房及兩房單位選擇。項目享有獨特的運河邊環境，配設零售和商業空間，還有一系列住戶便利設施，包括24小時禮賓服務、電影院、遊戲室和健身房。單位售價由250,000英鎊起。

伯明翰樓盤展銷會

日期：3月16及17日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

代理：Pitchbook Property

查詢：6606 1819