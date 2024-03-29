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翔勝視野：大阪文化 匯聚難波

【Presented by：WAW Creation】日本國家旅遊局 (JNTO) 公布二月份成績表，旅客量達279萬人次，再破單月紀錄，是自疫情以來訪日遊客最多的月份。

二月有農曆年假，遊客主要來自亞洲地區，更大的推動力在三、四月櫻花期，不止亞洲，全球旅客都會來到日本賞花。我在大阪所見，無論市中心的商店街、餐廳食肆、熱門觀光點等，處處人頭湧湧，相信三、四月份的旅客量會更上一層樓。

Presented by：WAW Creation

 

遊客住宿消費增

「回帶」到2019年，在疫情爆發前，日本錄得全年最多遊客的3,190萬人次，不過單計今年二月，入境人數已經比2019年增加7.1%。遊客帶來的經濟收益達到52,923億日圓，創下歷史新高，更超出日本政府目標。

根據消費分析，旅客花在住宿的費用最多，由2019年的29.4％增加到34.6％，排第二位的購物費用，則由34.7％減少到26.4％。在Agoda公布的最受旅客歡迎國家排行榜中，日本是十二個國家地區的首選目的地，除了來自台灣、香港、國內、新加坡等地的鐵粉外，歐、美、澳洲旅客亦不斷增加。

 

兩分鐘到地鐵站

事實上，我們大阪民宿的房間非常緊張，有些熟客已預訂年尾，甚至明年的住宿，所以我們亦加緊進度，今年將會陸續推出更多全新物業。早前我預告過的The Peak Namba Minami Elite，將於今年十二月至明年一月期間落成，有些客人一知道新盤位置便立刻聯絡我們，因為由樓盤步行到御堂筋線大國町站只需兩分鐘，論地點無得輸！御堂筋線是大阪第一條開通的地下鐵路線，亦是大阪人流最多的鐵路線之一，一站到難波，兩站到心齋橋，前往梅田、天王寺都非常方便。

 

吃喝玩樂集中地

大國町不止交通方便，而且是一個很地道，很有生活感的地區。距離車站不遠的日本橋御宅大道，有「關西秋葉原」之稱，是電子產品、電器、動漫、模型、遊戲的集中地，不論閒日或假日都人來人往，隨處可見拖着行李的外地遊客前來朝聖。

這裏亦是大阪其中一個極受歡迎的飲食地帶，由我們樓盤步行五分鐘，就到當地人和遊客都很喜歡的木津卸売市場，這個市場有超過三百年歷史，裏面過百間商舖有齊各類海鮮、水果、乾貨和手信，當中最著名的魚市食堂，每日吸引大量遊客前來排隊及打卡。

回想五年前我決定發展大阪市場的時候，已經被這個地方吸引，走在街上四處都是美少女戰士、龍珠，所有熟悉的動漫人物都在眼前走來走去，氣氛熱鬧又好玩，經營民宿絕對無敵！當年我買地起了The Peak Namba，香港客都好識貨，瞬間賣出全部三十三間單位，此後我一直想繼續在附近買地，去年終於覓得新地皮，令我超級開心。The Peak Namba Minami Elite共提供二十四個單位，數量有限，有興趣進駐難波的話，就要盡快把握今次黃金機會！