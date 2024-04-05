翔勝視野：大阪一戶建 實現夢想之家

何謂一戶建呢﹖簡單來說就是獨立屋，日本的獨立屋一般都是兩至三層的木建築，土地面積有大有小，年代較久遠的，每層面積約在一百至三百平方米之間；新近興建的，防震功能、室內外配套都比較齊備，質素更好的會附設庭院和車位。

【Presented by：WAW Creation】

不同的一戶建

我們這一代看日本動畫長大的，對一戶建都有種情意結，不論大雄、小新、小丸子，都與家人住在傳統的一戶建之中，一家人吵吵鬧鬧，搞笑又溫馨。

事實上，日本在今時今日，住一戶建的人口依然佔大多數，即使在人口密集的首都圈，一戶建住戶仍超過半數。要留意的是，一戶建只是統稱，實際上有等級之別，就像新界村屋不能與九龍塘獨立屋相提並論。日本很多舊屋質素欠佳，亦沒有抗震設計，即使大家很想實現童年夢想，都要懂得選擇有價值的一戶建。

豐中市的三多

FMI近年在日本興建不少項目，目前以發展單幢式大廈為主，但我一直有個心願，就是興建高質素的一戶建。相信很多熟悉我們的讀者都知道，我一向建議投資者買海外獨立屋要留意治安、環境、交通，同時要揀有提供物業管理的樓盤，所以當我自己成為發展商的時候，亦嚴格考慮這幾方面，結果花了不少時間物色地皮，千挑萬選才揀中大阪豐中市。

豐中市是位於大阪北部的豪宅區，這個地方有三多：第一名人多、第二名車多、第三名校多，而且交通方便，步行幾分鐘便到達車站，可以直通梅田和新大阪站，所以成為當地中產以上家庭追捧的地區。

添加個人化設計

今次我們在豐中市買入二十一幅地，發展名為The Peak Presidence Hills的項目，合共興建二十一間一戶建。我們請來日本設計師提供三款圖則，每間屋都可以根據買家要求加入個人化設計。如果你有留意日本電視節目《空間改造王》，你會明白日本建築師和工匠那種以人為本的心思，好像我們有買家要求增設擺放哥爾夫球用具的位置；又有客人要求在大門旁邊額外增加一個浴室，方便小孩在外面做完運動後，先洗澡才入屋，這些特別的要求我們都一一做到。

The Peak Presidence Hills海外發售只限十幢

其實我們早在去年初已經買下豐中市的地皮，但規劃初期沒有計劃在海外銷售，後來我想到每戶售價只需一億多日圓，即六百萬港元左右，便買到一間千多平方呎的獨立屋，還附有永久業權、花園及兩個車位，種種條件加起來挑起了我的地產雷達。要知道，香港人在大阪豪宅區買入一間全新的一戶建，不止是擁有一間屋，而是實現一個夢想，所以我決定將這些物業帶來香港，而且特別考慮到海外買家的需要，由管理公司提供星級自住管家或出租管理服務，香港買家輕輕鬆鬆便可以成為日本獨立屋的業主。不過，為照顧日本當地市場需求，The Peak Presidence Hills在海外發售的數量有限，今次只限十幢，如果你覺得心動，不如及早行動！