倫敦哈羅（Harrow）地區以教育聞名，98%的學校被Ofsted評為優秀或良好。坐落此區的Eastman Village可享頂尖教育配套，社區租賃需求龐大，預計1房單位租金增長可達6.7%。項目現正推出全新一期Barton Apartments，提供1、2、3房複式單位，售價339,000英鎊起。

【Presented by：WAW Creation】

哈羅教育配套豐富，有以卓越的教育標準而聞名的哈羅公學，50多所託兒所和小學，以及20多所中學。而在高等教育方面，LSE、KCL和UCL就在鄰近，各種教育機構可滿足各年齡層的需求。此外，Eastman Village位於哈羅商業和創意革命的中心，距離哈羅商業改進區僅一英里，毗鄰奧德賽和哈羅維安商業園區等蓬勃發展的中心，具備良好的商業發展及就業機會。

12分鐘車程可達倫敦核心

項目地理位置優越，交通網絡完善，可透過附近的火車站和公車網絡無縫前往倫敦市中心，步行12分鐘可達Harrow & Wealdstone站，乘火車12分鐘可達Euston，前往倫敦及英國其他地區都非常方便。距離希思羅機場亦只是10分鐘車程。

Eastman Village是由攝影工業重地改造成的大型住宅項目，該地區最初是柯達工廠所在地，因此在Eastman Village可見之前房屋的建築風格、樓宇命名和街道的名稱都採用攝影名詞，地標性煙囪的精心修復亦以遺跡身分得以保存。

完善配套 滿足生活所需

Eastman Village是倫敦西北部耗資124億英鎊的大規模重建計劃的一部分，提供超過2,000個新住宅，全部附有私人室外空間，各種文娛及生活便利設施，包括健身房、咖啡廳、餐廳、超市、小學、健康中心，並設有3英畝的翠綠公園及花園。

項目附近亦環繞着創新建築，鄰近商業區雲集知名品牌、數碼和媒體巨頭，以及充滿活力的咖啡館、餐廳和零售店。附近還有購物中心、遊樂場及博物館可供選擇。生活、工作、休閒娛樂一應俱備。

展銷會

日期：4月20及21日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀馬哥孛羅酒店6樓蓮花廳

代理：Pitchbook Property

查詢：6606 1819