翔勝視野：英租客大增 租金未來三年料升13%

當時我指出，英國市場要在減息後才會吸引投資者回來，經歷多個月調整和適應，現時英國按揭利率雖然尚未大減，但比起去年中的高峰期已回落超過一厘，令不少投資者蠢蠢欲動。大家都明白英國住宅物業需求大、供應少，樓價再下調的幅度有限，所以我說英國樓市永遠打不死！

採訪：王文斌

製作： 編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

料第二季樓市回暖

由今年第二季起，英國樓市明顯回暖，買家的喜好亦有所轉變。兩三年前，在疫情加上港人BNO簽證的帶動下，英國郊區面積較大的住宅賣得火熱，但隨着WFH的人重返城市，倫敦回復昔日的吸引力，畢竟目前匯率偏低，而且英國租金直線上升，以投資作主導的買家，又重投倫敦的懷抱！

英國樓市另一個打不死的原因是教育產業非常成熟，如果說旅遊業振興日本經濟，教育就是英國的吸金武器之一。

大家且看每天有多少飛去英國的航班？有多少父母計劃將子女送到英國讀書？而且不止香港父母，世界各地的尖子都以英國著名學校為目標。

發掘具質素新盤要有耐性

最近有英國獨立智庫做了一項調查，結果顯示英國租金的升幅已達有史以來最高水平，估計未來每年上升4.2%，到2027年累計上升13%，其中三十至四十九歲的租客數量急增，反映租客已由年輕一代擴展單身貴族及小家庭。買家要投資出租盤，交通方便是基本條件，還要考慮物業設施、周邊環境和校網等等。

今年我們推英國物業的步伐慢了下來，這不代表我們放棄或忽略英國市場，只是等待好時機才出擊，因為英國新屋的落成量的確減少，要發掘有質素的新盤需要一點耐性。最近終於等到英國龍頭發展商Berkeley放出一批倫敦優質盤，分別是位於Canary Wharf的South Quay Plaza、鄰近Finsbury Park的Woodberry Down，以及Greenwich的藍籌屋苑Kidbrooke Village。

Berkeley推三大優質盤

Berkeley的樓盤都有個共通優點，就是毋須擔心品質，而且選址通常貼近車站，以這三個盤為例，步行一至數分鐘便到達就近鐵路站，加上多元化的住客設施，對年輕人和小家庭來說相當吸引，現時樓價由四十多萬至六十多萬英鎊，提供多種戶型，無論投資或自住，都是很好的選擇。

為了讓大家一次過了解三個新盤的特點，我們與Berkeley合作舉辦「Berkeley 皇牌項目巡禮」，一次過詳細介紹倫敦的交通、校網、各區不同的發展及投資潛力。

五十年不變的紀錄

如果你問我對英國物業有沒有信心﹖我可以好肯定答你「有」！

無論你在任何時間買入英國樓，只要持貨十年，價格一定會高過十年前，這是超過五十年的紀錄，不會輕易被打破。