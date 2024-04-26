翔勝視野：日本熱方興未艾

日圓貶值加上三月櫻花季節，令旅遊人數達到創紀錄的三百一十萬人次，各地遊客湧到日本，推高當地酒店房價，三月的日均房價是自1997年以來的最高水平，比去年同期上升近兩成，平均入住率也接近八成。

作為日本旅遊住宿業的一分子，我們近半年來亦加快進度，在大阪黃金地段買入多塊地皮興建民宿物業。如果你最近有去過大阪，可能會發現無論在難波、道頓堀、南船場、黑門市場、日本橋或大正站等地，都有很多地皮和興建中的工地掛着FMI Japan的旗幟。早前我們帶TVB的攝製隊拍攝《買大阪樓15識》，期間直擊多個地盤，看到我們在當地的發展如此具規模，連他們也覺得驚訝！

嘔心瀝血之作

說到《買大阪樓15識》，一轉眼十五集節目今日已經來到最後一集，很多朋友和客人問我有甚麼感想﹖

我會答是意猶未盡。雖然我們公司平日也會拍攝短片在社交平台播放，但參與如此專業的製作還是第一次，我終於明白到製作電視節目的難處和限制，我們和TVB的台前幕後團隊，單是度橋、寫稿、搵景等等已花了不少時間，過程嘔心瀝血，而播出來的內容只有一分半鐘，雖然當中全是精華，但是否已包括所有我想說的話呢﹖當然不是，大家都知我喜歡分享，真要說的話，可能再加三十集也不夠！不過凡事都需要平衡，我們製作今次節目的目的並非賣廣告，而是想透過輕鬆手法讓觀眾認識更多有關買日本樓的資訊，所以節目內容多元化，不但有金牌主持方健儀、日本通Jarvis，還有我和拍檔Nicky、FMI Osaka的社長劉丞、統括部長李漢卿、宅建士、建築商等等，務求在不同角度切入，教大家精明投資。

睇電視學買樓

節目播出後有很大回響，除了生意有所增長，我與很多相識或不相識的人都多了交流，例如在地鐵站碰到舊客戶，他向我表示晚晚都收看《買大阪樓15識》，而且透過節目學會了如何選擇優質日本樓；還有我居住的大廈保安員，某日興奮地跟我打招呼說：「李生，我終於知道你做日本樓，難怪你經常飛！」這些交流都因為節目而來，令我覺得非常有趣。

最後，我要多謝各位觀眾的支持，即使你暫時未有計劃投資日本物業，我希望通過今次節目能加深你對日本樓、對我們FMI的認識，我將自己所知的盡量塞入你袋，希望你好好袋穩，將來或有用得着的一天！