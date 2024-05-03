【Presented by：WAW Creation】

St Leonards距離悉尼CBD約5公里，是集優美自然環境、便捷交通設施和優越人文環境為一體的悉尼傳統富人區，也是悉尼下北岸的商業中心，受當地企業高管和高收入年輕家庭的歡迎。作為北區商業重鎮，St. Leonards聚集豐田、IBM、聯想、Tesla等國際企業，同時也是悉尼醫療、醫學研究及醫學教育機構的中心，新州的衛生局亦遷入此區，高品質住宅需求大。

屋苑整體以低密度規劃，連結綠洲式花園園林，低密度、公園景、高質量的綠色生態社區為悉尼市區中罕見。項目包括5棟住宅大樓，總共提供328套精品住宅，每一棟的層數由6層至10層不等，主要設有1房至3房單位及矜罕底層複式户型。高實用率開則是樓盤的一大賣點。此外，項目坐落Newlands Park旁，提供豐富會所配套包括泳池、室內外健身室、燒烤區及5,700平方米住戶專享的私人園林，住戶可享優越的生活環境及配套設施。

The Newlands位處與市中心一橋之隔的優越地段，與Chatswood、North Sydney連接成悉尼北岸的巨型商業中心。項目坐擁「三鐵匯聚」地理優勢，10分鐘步程內可達St Leonards火車站、Wollstonecraft火車站及Crows Nest地鐵新站，出行快捷方便。此外，步行7分鐘至 Forum Plaza 購物中心，於Chatswood更有大型連鎖購物中心Westfield，生活配套亦相當齊全。

項目緊鄰還有多所頂尖公立學校、名牌高中和私立學校，例如North Sydney Boys、North Sydney Girls、Wenona School、Shore School。以及數家高等教育機構，包括Macquarie大學和澳洲天主教大學，教育資源豐富。

The Newlands

代理：Ray White Hong Kong

展銷地址：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

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