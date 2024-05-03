moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：澳洲悉尼

【Presented by：WAW Creation】Ray White現正推出的悉尼下北岸St Leonards罕見低密度屋苑式花園豪邸The Newlands，環抱悉尼大橋一線海景，被內部人員譽為「悉尼銷售速度冠軍盤」，推出以來深受港人自住客及投資客歡迎。適逢澳元低水，單位首期由45萬港元起。

【Presented by：WAW Creation

 

St Leonards距離悉尼CBD約5公里，是集優美自然環境、便捷交通設施和優越人文環境為一體的悉尼傳統富人區，也是悉尼下北岸的商業中心，受當地企業高管和高收入年輕家庭的歡迎。作為北區商業重鎮，St. Leonards聚集豐田、IBM、聯想、Tesla等國際企業，同時也是悉尼醫療、醫學研究及醫學教育機構的中心，新州的衛生局亦遷入此區，高品質住宅需求大。

屋苑整體以低密度規劃，連結綠洲式花園園林，低密度、公園景、高質量的綠色生態社區為悉尼市區中罕見。項目包括5棟住宅大樓，總共提供328套精品住宅，每一棟的層數由6層至10層不等，主要設有1房至3房單位及矜罕底層複式户型。高實用率開則是樓盤的一大賣點。此外，項目坐落Newlands Park旁，提供豐富會所配套包括泳池、室內外健身室、燒烤區及5,700平方米住戶專享的私人園林，住戶可享優越的生活環境及配套設施。

The Newlands位處與市中心一橋之隔的優越地段，與Chatswood、North Sydney連接成悉尼北岸的巨型商業中心。項目坐擁「三鐵匯聚」地理優勢，10分鐘步程內可達St Leonards火車站、Wollstonecraft火車站及Crows Nest地鐵新站，出行快捷方便。此外，步行7分鐘至 Forum Plaza 購物中心，於Chatswood更有大型連鎖購物中心Westfield，生活配套亦相當齊全。

項目緊鄰還有多所頂尖公立學校、名牌高中和私立學校，例如North Sydney Boys、North Sydney Girls、Wenona School、Shore School。以及數家高等教育機構，包括Macquarie大學和澳洲天主教大學，教育資源豐富。

 

The Newlands

代理：Ray White Hong Kong

展銷地址：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

查詢：2376 1088

WhatsApp：5268 8329