翔勝視野：大馬富豪之城延續神話

在美元強勢之下，很多亞洲地區貨幣走弱，新台幣、韓圜，還有馬來西亞令吉都重挫。這幾個地方都是香港人熱門的旅遊地點，難怪今年大家無時無刻都忙於兌外幣和執行李！

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「第二家園」計劃重啟

說到馬來西亞，一直很受香港人歡迎，第一廣東話通行，第二飲食口味接近、第三物價相對較低，無論去食買玩都覺得很扺！加上大馬有「第二家園」移居計劃，申請人可以將指定資金的一半用作置業，正中香港人最喜歡的買樓換居留簽證。

疫情後重啟的「第二家園」計劃更新了資金要求，劃分為鉑金、黃金及白銀級別，門檻最低的白銀級至少要定存五十萬馬幣，黃金和鉑金級分別要求至少二百萬及五百萬馬幣。適逢馬幣跌至1998年以來的最低水平，現時1馬幣約兌1.64港元，對有意移居當地的港人說，相信定存金額問題不大。

吉隆坡樓價企硬

有人或會問，貨幣走弱是否代表國家經濟不景呢﹖

其實匯率高低不一定反映當前經濟狀況，更大的影響力來自外部因素，情況就與日圓相類似。事實上，大馬經濟在疫情後快速復蘇，反映在樓市的表現更加明顯，根據馬來西亞國家房地產資訊中心（NAPIC）數據，2023年樓價指數（MHPI）為216.5點，較2022年上升3.2%，平均樓價升至46.71萬馬幣，整體的住宅總成交量亦有增無減。面對樓價高企，不少有意買樓的用家轉向出租市場，大馬的租金自2021年第四季開始上升，到去年第四季已累升24%。

我經常提醒客人，當匯價低時要瞄準黃金地段入手，英國如是、日本如是，馬來西亞亦不例外。大家可能都留意到，不論疫情前後，吉隆坡的樓價一直企硬，這牽涉到供求問題，吉隆坡黃金地段一向受外籍人士和年輕才俊歡迎，其中滿家樂（Mont' Kiara）更加是富裕奢華的地區代表。

全港首推地標式新盤

滿家樂位於大馬政府重點打造的KL Metropolis區域，與國家皇宮為鄰，距離市中心約十五分鐘車程，人口中有一半是外籍人士，當中不乏外資企業的專才、當地政要、名人等，形成一個現代化的多元豪宅區。區內有一流的國際學校，還有多個大型商場，包括Publika藝術商場、Plaza 163、1 Mont Kiara和Plaza Mont Kiara等，交通非常方便，鄰近有三個鐵路站及多條高速公路。

滿家樂最大型的發展項目是以豪華和獨特設計見稱的Arte系列，充滿藝術感的建築非常吸睛。系列分多期興建，早前推出的Arte Mont Kiara創出百分百售罄的佳績，令市場非常期待最新一期Arte Solaris開售。這個新盤亦不負眾望，建築富麗堂皇，設計融合歐洲宮廷風格，還設有六星級會所設施，包括美輪美奐的健身室、羅馬式游泳池、法式空中庭園等，瞬間成為吉隆坡最型格的打卡地標。Arte Solaris兩房複式單位連車位約售港幣一百六十萬元，連三年租約，回報高達18%，對海外投資者來說，絕對是低門檻高回報的投資選項。