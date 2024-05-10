翔勝視野：日圓再失守 把握投資機遇

最近幾個月，我們接到有關買大阪樓的查詢，比起疫情前增加了四、五倍，價錢介乎一百五十萬至三百萬港元的物業最受歡迎，有部分客人想用作自住，不過更多人計劃出租經營民宿，因為日本目前正處於低匯率、低利息、低樓價、低印花稅、高回報的「四低一高」投資環境，按揭利率維持在2.7%至2.8%低水平，按揭貸款亦放寬至七成，加上沒有針對海外買家的辣招，樓價約五千萬日圓的物業，只需繳付一萬日圓印花稅、即六千港元左右，比起很多海外物業的入場門檻低。

Presented by：WAW Creation

四低一高上車易

如果你問我為何最近買日本樓再成焦點，我相信除了「四低一高」夠吸引外，在TVB播放一連十五集的《買大阪樓15識》，以及連日本通周奕瑋（Jarvis）都成為FMI的真實買家，都成功推動今一波投資熱潮。有客人好奇問，Jarvis看中大阪哪一區﹖事實上，Jarvis對好幾區的樓盤都有興趣，特別是文青區南船場，以及淳樸的大正區，但他考慮到首次置業預算有限，而大正區的投資成本較低，生活配套齊全，所以最後決定進駐The Peak Chiyozaki II，跟方健儀做鄰居。

為甚麼我當初會看中大正區這幅地皮呢﹖因為這區雖以日本民居為主，但距離大阪巨蛋不遠，有齊住宅區和觀光區的特點，交通方便，附近有大型商場，也有很多傳統地道的小商舖，一杯手沖咖啡或一個豐富午餐的性價比高得令人難以置信。正如Jarvis所說，這裏周圍的環境都很舒服，有日落靚景、河邊的櫻花樹，還有好Chill的餐廳和咖啡室，相信很多旅客除了血拼之外，也喜歡在這種悠閒氣氛下度假。

新樓防震規格高

當然，如果你對大阪中央區情有獨鍾，我們在心齋橋、難波、通天閣等核心地段都另有選擇，試問坊間的代理有怎會有這麼多新盤在手呢﹖我們自己是發展商，自然可以提供更多優質新盤，否則就會像部分同行，只能代理一些平價的二手樓，只因當地發展商興建的新盤，很多在本地已經被日本人或大財團消化，根本沒有機會流出海外。

要知道，在日本買平價二手樓有很大風險，1983年前所建的樓宇不合符防震規例，一旦貪平買入，或影響貸款進程，即使2011年後興建的新樓，雖說已具有防七級地震功能，但建築商採用哪些防震技術和建築材料，你又知道嗎﹖有多少發展商會像我們一樣，連所用的鋼筋也公開展示呢﹖

投資大阪樓心法

為了令更多對日本樓有興趣的投資者全面了解日本市場，我們將於5月18日舉行大型日本物業博覽，不但一次過介紹FMI在大阪六大黃金地段的全新物業，更有免費投資講座，以及由專業人士講解按揭貸款、申請居留權、民宿經營管理服務等資訊，還有我們的星級真實買家即場分享置業心得。如果《買大阪樓15識》是買樓天書，今次的日本物業博覽就是精讀班，在一日之內教識你投資大阪樓心法，有興趣的朋友不要錯過！