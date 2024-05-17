翔勝視野：一日學識大阪樓投資心法?!

自從月初公布FMI即將於5月18日主辦首屆日本物業博覽後，收到很大回響，反應比預期更熱烈，可見我們真的選對了時機！其實我們過往已舉辦過幾次博覽，2022年當英國樓需求最強勁之時，我們曾經舉辦英國物業博覽，請來多位專家教大家入市攻略，又詳細介紹六個香港人喜歡居住的地區和最新樓盤資訊，活動非常成功，得到很多客人支持和讚賞。到去年投資風向轉變，日本樓大受歡迎，我們在新加坡亦先後舉辦兩次日本物業博覽，結果兩次都爆場。

【Presented by：WAW Creation】

迎接最佳時機

記得當時已經有香港客人問我，甚麼時候才輪到香港舉行日本物業博覽呢﹖坦白說，計劃一直都有，不過我需要部署迎接最佳時機。終於，等到今年時機成熟，因為第一，日圓正值極低水5算左右；第二，我們和TVB合作拍攝《買大阪樓15識》令FMI成功入屋；第三，連日本通周奕瑋亦被我們的樓盤吸引，繼方健儀後成為FMI又一真實買家。有着如此優勢，可謂集天時地利人和於一身，所以我們又再次挑戰自己，在短時間內構思籌備，拍板舉辦第一屆日本物業博覽。

三大免費講座

這個星期同事們都進入備戰狀態，因為物業博覽有別於一般展銷會，而且我們今次只舉辦一天，所以比較貪心，想將最多、最新、最豐富的資訊內容帶給參加者，希望大家在一日之內學識大阪樓投資心法。博覽由早上十一時開始，全日分時段安排不同活動，如果你對投資日本樓心大心細，我強烈建議你參加三場免費講座：第一場於中午十二時舉行，會介紹大阪核心六區，包括心齋橋、日本橋、梅田、道頓堀、通天閣和大國町的新盤；第二場於下午二時舉行，講解申請日本按揭的秘訣，並分享申請日本居留權的重點及成功案例；第三場是下午四時舉行的投資講座，講解投資日本民宿為何能賺取高回報，合法經營民宿須知及大阪前景分析。這三大主題都是我們綜合了投資新手最關注的問題，將會於一日之內教識大家。

展示最強實力

搞物業博覽所花的人力物力比起展銷會要多，為甚麼我要一搞再搞呢﹖除了吸客之外，更重要的原因是展示實力，正如我經常教客人，買海外樓要揀有實力的發展商，現在我們自己成為發展商，必須給予客戶最大信心，所以我們在大阪和東京的團隊，包括開發、建築、按揭、民宿管理及經營簽證各部門主管都特別飛過來，就連新加坡、北京及上海分公司的負責人亦濟濟一堂。我們要讓客人以至公眾知道，FMI不但有能力興建優質物業，而且提供完善的一條龍服務，不管售前售後都照顧到客人需要。

博覽當日也不少得我們兩位星級買家方健儀和周奕瑋，他們兩人不止是代言人，而是用真金白銀投資物業的買家，由他們現身說法，分享置業心得最好不過。不論參加物業博覽，還是買日本樓投資，現在就是最佳時機，機會來了要好好把握，各位明天見！