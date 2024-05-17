樓盤點睛：英國曼徹斯特

【Presented by：WAW Creation】

Salboy是英國著名的房地產開發品牌，在當地成功交付超過 3,250 套高質量住宅。不僅重建社區，還增強了當地經濟，創造了充滿活力、可持續的生活、工作和娛樂場所。由Salboy打造的現代豪華住宅Waterhouse Gardens，位於歷史悠久的博丁頓釀酒廠遺址上，通過紅土色塔樓，呼應著名建築師 Alfred Waterhouse 的設計，將現代優雅與實用設計完美融合。

高規格公寓 配套超卓會所設施

項目提供一系列高規格的公寓、複式公寓和頂層公寓，分布於五座紅磚塔大樓中。室內設計明亮及現代化，通過清新的色彩配色方案、高品質的裝置以及充足的自然光，締造精緻舒適的居住體驗。項目配備綠化景觀，更設有專屬的Waterhouse會所，提供一系列豐富的設施，包括面積2,500平方呎的健身室、壁球場與籃球場、室內游泳池、水療中心、蒸氣房、桑拿室、豪華影院以及活力遊戲室等，為居民提供一個豪華的休閒健康專區。

項目將有一條全新的公共大道，包括 30,000 平方呎的商業空間，匯集各式商店、酒吧和餐廳以及現代辦公空間。周圍更環繞了精品店、獨立餐廳和景觀花園，奢華與休閒兼備。

Waterhouse Gardens展銷會

日期：5月25及26日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環雲咸街8樓27樓

代理：Pitchbook Property

查詢：6606 1819