moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：英國曼徹斯特

【Presented by：WAW Creation

Waterhouse Gardens

市中心大型屋苑 附酒店式會所設施

Waterhouse Gardens 坐落曼徹斯特Greengate與商業核心區N.O.M.A（North和Manchester）之間，揉合現代奢華與維多利亞哥特式建築特色，僅需5分鐘步程可達 Manchester Victoria 站，便捷通達市內不同地點。

【Presented by：WAW Creation

 

Salboy是英國著名的房地產開發品牌，在當地成功交付超過 3,250 套高質量住宅。不僅重建社區，還增強了當地經濟，創造了充滿活力、可持續的生活、工作和娛樂場所。由Salboy打造的現代豪華住宅Waterhouse Gardens，位於歷史悠久的博丁頓釀酒廠遺址上，通過紅土色塔樓，呼應著名建築師 Alfred Waterhouse 的設計，將現代優雅與實用設計完美融合。

 

高規格公寓 配套超卓會所設施

項目提供一系列高規格的公寓、複式公寓和頂層公寓，分布於五座紅磚塔大樓中。室內設計明亮及現代化，通過清新的色彩配色方案、高品質的裝置以及充足的自然光，締造精緻舒適的居住體驗。項目配備綠化景觀，更設有專屬的Waterhouse會所，提供一系列豐富的設施，包括面積2,500平方呎的健身室、壁球場與籃球場、室內游泳池、水療中心、蒸氣房、桑拿室、豪華影院以及活力遊戲室等，為居民提供一個豪華的休閒健康專區。

項目將有一條全新的公共大道，包括 30,000 平方呎的商業空間，匯集各式商店、酒吧和餐廳以及現代辦公空間。周圍更環繞了精品店、獨立餐廳和景觀花園，奢華與休閒兼備。

 

Waterhouse Gardens展銷會

日期：5月25及26日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環雲咸街8樓27樓

代理：Pitchbook Property

查詢：6606 1819