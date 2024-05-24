翔勝視野：難波新盤 坐落旅客朝聖地

其實我不太介意，因為我一直相信行業需要百花齊放，現時日圓五算，買日本樓等於七折，世界各地投資者都湧入日本買樓買地，房地產顧問公司萊坊去年發表報告，顯示日本樓市在過去十年吸納超過162億美元外來資金，當中12%來自2023年上半年，反映日圓弱勢，變相推動房地產投資熱潮。

Presented by：WAW Creation

投資者湧入市場

日本樓市興旺，自然吸引很多地產代理進入市場，如果在這個花園裏面有不同品種的花，互相帶動是好事，同行之間爭妍鬥艷亦很平常，不過我對自己要求高，要成為花園中最靚、最矚目的一種花，當我是櫻花時，旁邊有桃花、有菊花也沒有問題，因為我相信焦點總會落在盛開的櫻花身上。事實上，我們的客戶中有不少亞洲大戶，包括新加坡富豪、大馬拿督、澳洲基金公司，還有大大小小的財團、家族基金等，這些國際投資者經FMI湧入大阪市場，而且出手快狠準，毫不手軟。

日本橋地點優越

作為日本發展商和物業代理，FMI亦不輸蝕，在疫情期間已密密部署，先後買入大阪黃金地段的多幅地段，又與國際財團合作開發項目，所以我們在上星期舉行的日本物業博覽上，能夠一次過推出多個全新樓盤。其中位於大阪難波的JY Suites@Namba，是我與新加坡好友Jean Yip合作的新盤。Jean Yip是新加坡知名的美容女王，同時是資深投資者，她與丈夫都喜歡日本，與我一拍即合。去年我們在難波浪速區找到一幅地皮，大家都認為地點優越，作為民宿大有可為，於是合作開發。

難波核心區多年來缺乏新盤，尤其浪速區是非常熱門的商住區，JY Suites@Namba位於日本橋，步行到惠美須町站只需六分鐘，步行到Namba Parks大型商場約七分鐘，同時連接Namba City及高島屋百貨，前往著名景點黑門市場亦不過十分鐘左右。

年輕人打卡熱點

大阪的黑門市場是外國遊客必到之地，內有百多間傳統店舖，很多餐廳都有中文、英文、韓文等菜單，單是平日的遊客量已接近二萬人，一到周末或長假期更加不得了，旅遊高峰期甚至有多達十五萬旅客。日本橋另一熱門觀光點是在惠美須町站附近的日本橋電器街DENDEN TOWN，這裏有大阪秋葉原之稱，街道兩旁有大量專賣電子產品、音響、動漫、遊戲等店舖，是動漫迷的朝聖之地。

日本橋是一個充滿活力的地區，吸引各地年輕人到訪打卡，非常適合經營民宿，而且樓價上升幅度未算太高。全新JY Suites@Namba的入場價只由港幣一百七十多萬元起，我們管理公司更提供一站式民宿出租管理，透過全球不同旅遊平台放租，淨租金回報高達6%。此外，還可承造高達六成按揭，每月租金多過供樓，趁日圓低水，是自製被動收入的黃金機會。