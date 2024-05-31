環球置業連線：奮鬥十年見成果

旅遊業像個大轉盤，香港想吸更多海外旅客，但香港人自己一有假期又會「身痕」，即使短短三、四日，都想飛一轉日本，尤其日圓低水，返「鄉下」的性價比實在太高。

【Presented by：WAW Creation】

六年吸客六千萬

去年有英國市場調查研究公司公布全球百大旅遊城市，在亞洲城巿中，東京、新加坡、首爾、大阪和香港都在二十大之內。不過隨着今年日圓兌美元匯率跌至三十四年來的低點，相信日本城市在2024年的排名會躍升至新高位。

旅遊業表現突出，日本政府雄心壯志制定目標，預料2030年遊客人數將升至六千萬，旅客支出達到十五萬億日圓，為日本經濟帶來龐大收益。根據日本政府最近公布的資料，四月份訪日遊客的人數連續第二個月突破三百萬人次，估計全年入境人數將打破2019年的接近三千二百萬，勢必創下新的歷史紀錄。值得留意的是，以往訪日遊客以亞洲人佔大多數，雖然現時仍以中國和韓國遊客最多，不過日元持續貶值吸引了更多地區的旅遊人士，最近幾個月，來自美國、越南、印度、法國、意大利和中東的旅客人數大幅增加。

海外投資者湧入

經常有人問我，為甚麼會對日本押重注﹖我總是反問對方，你問一問身邊有多少人去年沒有到過日本﹖要留意，我不是問有幾多人去過日本，而是問有幾多人沒有去過日本﹖這樣你會得出好好的答案。以我們公司為例，去年幾乎全部同事都輪流去過日本，我相信大家的情況都差不多。一個如此受大眾喜愛，玩極也不會厭的地方，在旅遊業和經濟愈來愈蓬勃之時商機處處，投資者沒有理由不心動！最近一年，經我們進入大阪市場的投資者，不止有新加坡和香港客人，還有內地、馬來西亞、澳洲等地的基金、財團，而且陸陸續續有更多投資者表示有興趣。

大阪六區貨源足

其實自疫情後，外國買家在日本的房地產交易持續強勁，目前大阪市的樓價比起十年前已翻了一番，就連名古屋市的住宅轉售價也上升了四成。我慶幸自己早作準備，在疫情期間沒有停下來，反而積極買地，否則我們現在不可能在大阪核心六區，包括心齋橋、日本橋、梅田、道頓堀、通天閣、大國町都有樓盤，而且當中有三、四個都是全新項目。環顧市場上，有誰比我們手握更多貨源﹖

今年是FMI在香港成立第十年，當不少銷售海外物業的大行紛紛退場之際，我們不但沒有退縮，發展更愈來愈見規模，成為投資大阪物業市場上的領導者。現在我們不只是中介公司，而是日本物業發展商，同時擁有大阪民宿管理公司，提供完善的售後服務，這是我和團隊奮鬥十年的成果，證明堅持和努力總會被看見。