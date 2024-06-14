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翔勝視野：英國宜居Hampshire 有新盤推出

【Presented by：WAW Creation】最近半年都集中介紹大阪樓，有些客人以為我們放棄了英國市場，真是一大誤會！我在二十年前開始賣英國樓，見證着市場起起落落，雖然今年英國樓市慢下來，但一直平穩發展，而且非常有韌力，根本沒有放棄的理由，只是我要求比較高，一直在嚴格挑選，等到優質盤出現才介紹給大家。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

攝影：張丹峰

Presented by：WAW Creation

 

樓價連升半年

根據Rightmove和Halifax的數據，英國五月的樓價持續上升，新盤和租盤都有價有市。其實英國由去年八月開始，利率一直維持在5.25厘，但住屋需求強勁，用家考慮到目前樓價和利率相對穩定，累積多時的購買力在今年陸續釋放，單計今年頭四個月，交易總值已經比去年增加17%。傳統上，英國人喜歡在上半年買樓，因為年尾的聖誕節對他們來說是全年最重要的節日，就像我們的農曆新年一樣，有搬遷計劃的話，都希望在聖誕節前入伙，所以英國春夏兩季的樓市特別熱鬧。

 

高質素大型屋苑

值得留意的是，英國想買樓的人增加，但貨源沒有增加，一旦市場上出現靚盤，不但英國人想買，海外投資者亦不會手軟，面對來自世界各地的競爭，FMI與英國發展商建立多年的關係得以發揮最強優勢。其中英國頂尖發展商Berkeley與我們合作多年，我經常說，客人買Berkeley的樓盤，幾乎都沒有投訴，因為Berkeley的交樓標準定得很高，出品以高質素取勝。

三年前，Berkeley旗下St Edward推出在Hampshire打造的大型綜合屋苑Hartland Village，香港是亞洲銷售的第一站，因為我當時看中屋苑式管理的獨立屋在配套和治安方面有保障，非常適合香港人，特別向St Edward提出讓FMI在亞洲獨家首推第一期項目。結果不用多說，Hartland Village的銷售成績非常理想，買家收樓後亦一致讚賞，所以全新一期Pinewood Green開售，香港亦成為全球同步首推的地方。

 

全球同步首推 Hartland Village新一期

Hampshire距離倫敦Waterloo約三十五分鐘車程，被英國人公認為最宜居地區之一，綠化程度高，兩個國家級公園South Downs和New Forest均坐落於此。區內以自然環境、低罪案率、居民健康長壽而著稱，其中Hart的核心地帶近年由St Edward規劃成Hartland Village新社區，項目之內設有二萬呎多元化城中城，有齊餐廳、商舖、市集、健身室、學校、託兒所、牙科診所、獸醫診所等設施。交通方面，由屋苑出發約二十分鐘到達Guildford、Woking、Reading等地，發展商更提供專車接送往返火車站，服務非常周到。

Hartland Village佔地二十八英畝，合共提供一千五百個住宅，包括獨立屋、聯排別墅及分層單位，Pinewood Green首批別墅連車位入場費約48.5萬英鎊起，分層單位由36.5萬英鎊起。比起三年前，入場價稍為上升，這是必然的，大家都看到英國樓抗跌力強，尤其是全城期待的王牌項目，今次首批單位售價算是相當親民，以Hartland Village的受歡迎程度來看，相信英國當地買家足以消化，各位海外買家心動的話，就要立刻行動。