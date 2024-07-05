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翔勝視野：創新科技 引領未來發展

【Presented by：WAW Creation】我要向大家宣布一個好消息，FMI自家開發的民宿訂房App——Okini Home現已正式上架！我之前曾經作出預告，公司正密鑼緊鼓籌備一個專為民宿業主及訂房旅客設計的應用程式，業主專屬的Owner App可以協助業主隨時隨地查看自己的民宿入住率及每個月收到的租金；至於旅客則可透過Okini Home預訂房間，瀏覽我們旗下不同民宿的房型，查看實景相片、參考租客的評論，更享有獨家折扣優惠。

Presented by：WAW Creation

 

開發民宿訂房App

今年是FMI創立十周年，此時推出Okini Home App，對我來說別具意義。十年前我們由代理海外物業開始，到近年同時成為物業管理、發展商，現在又朝着PropTech的方向前進，每步走來都不容易，但我們真的做到了！我想證明給大家看，FMI並不是只求賺快錢的中介公司，我們一直努力鞭策自己做得更好，不斷與時並進，投資人力物力提升各種服務，因為我們的目標不在眼前，而是想跟大家一起走得更遠。

在各行各業追求科技的年代，我們亦不能落後於人，到底PropTech是甚麼呢？其實是Property和Technology的結合，意思是房地產科技，透過App或網上平台，利用大數據、AI（人工智能）、VR（虛擬實境）等技術，應用在房地產買賣和租賃市場上，提升交易效率、透明度和安全性。

 

為業主爭取更高回報

在過去十年，FMI在日本開發三十多個項目，管理的單位有數百間，預計到2026年會增加至二千間，當發展規模愈來愈大，難道我們仍然停留在用Excel和人手記錄的階段﹖

坦白說，單是開發Okini Home App便動用了七位數的資金，我相信其他中介或發展商根本不會進行這些額外投資，但我想為投資者帶來最大回報，而經營民宿最大的成本之一是平台費，高昂的費用直接減低業主的回報，如果我們有自己的平台，省下來的成本可以直接回饋給租客，提供訂房折扣，加強競爭力，最終的受惠者是我們民宿的業主和租客。

至於對我們物管公司來說，推出民宿訂房App可以減輕人手壓力，因為目前日本的人手相當緊絀，所以開發民宿管理工具是一箭三鵰的大計。

 

日本通任代言人

另一樣非常開心的事，是當開發Okini Home App進入尾聲時，我們剛巧與周奕瑋（Jarvis）合作拍攝電視節目，因此我和同事靈機一觸，邀請他擔任代言人。要知道，我們的代言人不是單純拍幾張宣傳照或說幾句口號，而是需要真實參與，所以我們邀請Jarvis到大阪試住不同民宿，請他發揮日本通的專長，不但拍片介紹FMI旗下的民宿，更透過App向大家推介不同民宿附近的美食和旅遊貼士，又幫我們客戶向當地的商舖爭取獨家折扣優惠，讓客人在旅程中玩得盡興、住得安心。